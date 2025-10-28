Rīgas 1. slimnīca aicina uz bezmaksas cukura diabēta pārbaudes dienu
Atzīmējot Pasaules diabēta dienu (14. novembrī), 3. novembrī Rīgas 1. slimnīcā notiks bezmaksas cukura diabēta pārbaudes diena.
Saskaņā ar dažādiem pētījumiem, līdz pat 50% cilvēku nezina, ka viņiem ir cukura diabēts. Tieši tādēļ Rīgas 1. slimnīca jau tradicionāli organizē Cukura diabēta dienu, sniedzot ikvienam interesentam iespēju noteikt cukura līmeni asinīs, aprēķināt ķermeņa masas indeksu (ĶMI), saņemt ārsta konsultāciju par individuālajiem riska faktoriem un nepieciešamību turpmāk apmeklēt ģimenes ārstu vai endokrinologu.
Riska faktoru apzināšanās un savlaicīga novēršana ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā saglabāt veselību un novērst smagu hronisku slimību attīstību. Cukura diabēts ir viens no biežākajiem sirds un asinsvadu slimību riska faktoriem, un tas bieži norit klusā, nemanāmā formā, līdz parādās neatgriezeniskas komplikācijas.
Pasākuma norises vieta - Rīgas 1. slimnīca, Bruņinieku iela 5, 2. korpuss (centrālā ēka), 7. kabinets. Laiks: 3. novembrī, plkst. 11.00 - 14.00. Izmeklējumus veiks slimnīcas ārste Līga Gaile. Svarīgi (!) Uz pārbaudi jāierodas tukšā dūšā. Pieteikšanās obligāta: tālr. 67366323 vai e-pasts administracija@1slimnica.lv. Vietu skaits ierobežots.
Ilze Reinholde, Rīgas 1. slimnīcas galvenais ārsts: “Cukura līmeņa noteikšana asinīs ir būtiska gan slimības profilaksē, gan ārstēšanā, jo palīdz savlaicīgi atklāt problēmas un novērst nopietnas sekas. 2. tipa cukura diabēts sākotnēji var noritēt bez simptomiem, un bieži to atklāj tikai tad, kad jau ir radušās komplikācijas - sirds un asinsvadu slimības, nieru bojājumi, redzes traucējumi vai perifērās neiropātijas. Tieši tāpēc mēs ik gadu organizējam šo sabiedrības veselībai nozīmīgo pasākumu.”
Rīgas 1. slimnīca aicina iedzīvotājus rūpēties par savu veselību, veikt regulāras pārbaudes un būt atbildīgiem ikdienā - jo profilakse vienmēr ir labāka par ārstēšanu.