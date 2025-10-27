Kūrorta rehabilitācijas centrs "Jaunķemeri" Jūrmalā./Ilustratīvs attēls.
Dzīvības loterija
Šodien 17:30
"Jaunķemeros" pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām ir iespēja saņemt valsts līdzfinansētus pakalpojumus
Rehabilitācijas centrs “Jaunķemeri” piedāvā valsts līdzfinansētus dienas stacionāra rehabilitācijas pakalpojumus pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām, nodrošinot ātru piekļuvi un speciālistu atbalstu.
Rehabilitācijas centrā "Jaunķemeri" pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām ir iespēja saņemt valsts līdzfinansētus rehabilitācijas pakalpojumus dienas stacionārā.
Pacienti valsts līdzfinansētai rehabilitācijai tiek uzņemti ārpus vispārējās gaidīšanas rindas. Lai iestātos rindā un saņemtu pakalpojumu (rehabilitācija līdz 10 dienām), būs nepieciešams nosūtījums no fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta (rehabilitologs).
Lūdz ņemt vērā, ka valsts līdzfinansēta pakalpojuma saņemšanai der vienīgi nosūtījums, ko izrakstījis speciālists, kurš strādā līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu (valsts līdzfinansēta konsultācija). Nosūtījumā rehabilitācijai dienas stacionārā obligāti jābūt minētai diagnozei.