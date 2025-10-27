Veselība zem lupas: krūts diagnostika
Medicīnas kalendārā oktobris iekrāsojas rozā krāsā – tā ir krāsa, kas simbolizē krūts veselību, modrību un rūpes par sevi. Taču par krūts veselību ir jādomā ne tikai oktobrī, bet visu gadu, neatkarīgi no datuma kalendārā. Krūts pārbaude un profilaktiski izmeklējumi ir dzīvības jautājums, ko nedrīkst atlikt uz “rītdienu”. Rūpes par sevi nav egoisms. Tā ir mīlestība pret dzīvi.
Izdevniecības “Rīgas Viļņi” veselības grupas mediju un digitālā satura galvenā redaktore Džina Briška devās uz Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas “Latvijas Onkoloģijas centra” krūts diagnostikas nodaļu, lai uzzinātu, kāpēc mamogrāfija ir tik būtiska, kā norit krūts rekonstrukcija pēc operācijas, kādas ir mūsdienīgas ķirurģijas ārstēšanas iespējas, un citas tēmas, kas skar sievietes, kuras nonākušas krūts diagnostikas nodaļā.
Dr. Ilze Eņģele, Dr. Krista Arcimoviča, Dr. Kristaps Eglītis, radiogrāfere Marta Ušķe uzsver, ka šodien krūts vēža ārstēšana ir mainījusies. Tā ir kļuvusi mūsdienīga, saudzējoša un sievietei draudzīga – gan medicīniski, gan cilvēcīgi. Turklāt vissvarīgākā ir profilakse – veikt regulārus izmeklējumus, neignorēt valsts apmaksātas vēža profilaktiskās pārbaudes un neatlikt brīdi, kad saņemam uzaicinājuma vēstuli krūts vēža skrīningam, jo ir svarīgi, lai uz izmeklējumiem nāktu veselas sievietes – sievietes, kurām nav nekādu simptomu. Tieši tā var atklāt slimību pašā sākumā, kad to iespējams uzveikt daudz vieglāk un ātrāk.
