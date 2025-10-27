Lielākā daļa sieviešu apzinās krūts veselības pārbaudes nozīmi, taču uz izmeklējumu neiet
Lai gan gandrīz visas Latvijas sievietes riska grupā vecumā no 50 gadiem zina, cik svarīgi ir regulāri pārbaudīt krūšu veselību, mazāk nekā puse no viņām piedalās valsts apmaksātajā skrīninga programmā, noskaidrots pētījumu aģentūras "Norstat" aptaujā, kas veikta sadarbībā ar labdarības fondu "Rozā vilciens" un apdrošināšanas kompāniju "Ergo".
Aptaujas rezultāti rāda, ka 93% sieviešu vecumā virs 50 gadiem ir informētas par skrīninga nozīmi, taču reāli piedalās tikai 48%.
Aptauja liecina, ka 80% Latvijas sieviešu veselību ierindo starp trim galvenajām dzīves prioritātēm, tomēr tikai 41% faktiski apmeklē krūts vēža skrīningu, bet mazāk nekā trešdaļa jeb 28% savas veselības aprūpi nosauc par pašu galveno dzīves prioritāti.
Latvijā krūts vēzis ir izplatītākais un nāvējošākais vēža veids sievietēm. Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati liecina, ka 2024. gadā no šīs slimības nomira 359 sievietes, un nereti diagnoze tiek noteikta jau novēlotā stadijā.
Tāpat SPKC dati liecina, ka pēdējos piecos gados pieaug to sieviešu īpatsvars, kuras pēc uzaicinājuma vēstules dodas uz valsts apmaksātu krūts vēža pārbaudi - ja 2022. gadā izmeklējumu veica 30,2% no uzaicinātajām sievietēm, tad 2024. gadā šis rādītājs sasniedza jau 38,1%.
Šogad kampaņa "Rozā zvērests", ko īsteno labdarības fonds "Rozā vilciens", aicina sievietes sociālajos tīklos dalīties ar savu personīgo "Rozā zvērestu" - atgādinājumu, ka rūpes par sevi nav greznība, bet nepieciešamība.
Labdarības fonds "Rozā vilciens" kopš dibināšanas 2014. gadā ir sniedzis atbalstu vairāk nekā 1200 sievietēm, kuras cīnījušās ar krūts vēzi. Arī šogad fonds turpina nodrošināt palīdzību, piedāvājot individuālas psihologa konsultācijas, kā arī fizioterapijas nodarbības, kas atvieglo ārstēšanās procesu.