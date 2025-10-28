Zobu izkrišanas ātrums var liecināt par īsāku dzīves ilgumu
Tas, cik ātri cilvēks vecumdienās zaudē zobus, var būt satraucošs signāls. Liels jaunais pētījums saista ātru zobu zudumu ar paaugstinātu nāves risku, vēlreiz uzsverot, ka mutes dobuma veselība atspoguļo visa organisma stāvokli.
Zinātnieki jau iepriekš bija atraduši saikni starp zobu skaitu un dzīves ilgumu – jo mazāk zobu, jo lielāka priekšlaicīgas nāves varbūtība. Tomēr līdz šim nebija datu par to, kā zobu zaudēšanas ātrums ietekmē šo saistību.
Zobi kā veselības indikators
Lai aizpildītu šo robu, Ķīnas Sičuaņas universitātes zinātnieki analizēja datus par 8073 vecāka gadagājuma cilvēkiem, sekojot līdzi zobu zaudēšanas tempam un mirstībai vidēji 3,5 gadu laikā. Rezultāti izrādījās būtiski.
"Vecāka gadagājuma pieaugušo vidū risks nomirt no jebkādiem cēloņiem būtiski palielinājās līdz ar zobu zaudēšanas ātruma pieaugumu, neatkarīgi no zobu skaita pētījuma sākumā," rakstīja zinātnieki savā darbā. Šī saistība saglabājās pat pēc citu dzīvesveida un veselības faktoru, piemēram, dzimuma, vecuma, izglītības līmeņa, alkohola lietošanas paradumu un regulāras fiziskās aktivitātes, ņemšanas vērā.
Zobu zudums nenogalina, bet...
Zinātnieki skaidro, ka ātra zobu zaudēšana pati par sevi nav nāves cēlonis. Drīzāk tā ir pazīme par dziļākām veselības problēmām, kas savukārt var saīsināt dzīves ilgumu. Tāpēc zobu zaudēšanas ātrumu var uzskatīt par nozīmīgu indikatoru, kas palīdz novērtēt cilvēka vispārējo veselības stāvokli un riskus.
Labas mutes dobuma veselības saikne ar vispārēju veselību ir novērota jau sen. Iepriekšējos pētījumos tika atrastas asociācijas, piemēram, ar kognitīvo funkciju samazināšanos un sirds slimībām. Precīzi šīs saistības cēloņi pagaidām nav skaidri.
Kā iespējamos faktorus zinātnieki min hronisku iekaisumu, nepietiekamu uzturu, aptaukošanos un psiholoģisko stresu - visi šie faktori var paātrināt zobu zudumu un veicināt citu slimību attīstību, vēsta izdevums "BMC Geriatrics".
Piemēram, cilvēkiem ar mazāku zobu skaitu parasti ir grūtāk sagremot ēdienu, jo zobu trūkums apgrūtina košļāšanu. Tā rezultātā organisms saņem mazāk nepieciešamo uzturvielu, kas savukārt pastiprina veselības problēmas.
"Neskatoties uz skaidrojumiem, kas norāda uz saistību starp zobu zudumu un citiem zināmiem nāves riska faktoriem, precīzie mehānismi joprojām nav skaidri un prasa turpmāku izpēti," atzīmēja zinātnieki.
Labas mutes dobuma veselības nozīmīgums
Darba autori uzsver, ka rūpes par mutes dobuma higiēnu ir ārkārtīgi svarīgas. Regulāras vizītes pie zobārsta, zobu tīrīšana divreiz dienā un smēķēšanas atmešana - vienkāršas ikdienas ieradumi, kas palīdz saglabāt zobus veselos un ietekmē vecāka gadagājuma cilvēku dzīves ilgumu.
Regulāras pārbaudes pie zobārsta ļauj sekot līdzi zobu skaitam un nepieciešamības gadījumā aizvietot trūkstošos zobus, piemēram, ar protēzēm. Pētījums liecina, ka tas ir labs veids, kā kontrolēt vecāka gadagājuma cilvēku vispārējo veselību un novērtēt viņu slimību un nāves riskus.
Tajā pašā laikā strauji attīstās arī zinātnes pētījumi, kas meklē inovatīvus veidus, kā aizvietot zaudētos zobus. Piemēram, laboratorijā audzētie sintētiskie zobi kļūst arvien tuvāk realitātei, un tiek veikti klīniskie izmēģinājumi ar preparātu, kas spēj atjaunot trūkstošos zobus.
"Šie rezultāti uzsver, cik kritiski svarīgi ir sekot līdzi zobu zuduma progresam," rakstīja zinātnieki. "Ir loģiski pieņemt, ka veselības aprūpes darbiniekiem un sabiedrībai jābūt informētiem par potenciāli nelabvēlīgo prognozi, kas saistīta ar ātru zobu zaudēšanas tempu."