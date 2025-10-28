Sešas lietas, ko somi dara citādi – un kāpēc viņi ir laimīgākie pasaulē
Jau vairākus gadus pēc kārtas Somija ierindojas pirmajā vietā pasaules laimīgāko valstu reitingā.
Jau vairākus gadus pēc kārtas Somija ierindojas pirmajā vietā pasaules laimīgāko valstu reitingā, neskatoties uz skarbo klimatu un garajām ziemām.

Par spīti šiem šķietami nelabvēlīgajiem apstākļiem, somi ir apmierināti ar savu dzīvi, un, kā norāda garīgās veselības eksperti, tam ir vairāki iemesli.

Somijas fenomens slēpjas unikālā kultūrā un sociālās aizsardzības sistēmās, kas mazina ikdienas stresu. Iedzīvotājiem ir pieejama bezmaksas izglītība, garantēta medicīniskā aprūpe, kā arī elastīgi darba nosacījumi un dāsni atvaļinājumi. Savukārt nelielais iedzīvotāju skaits atvieglo daudzu dzīves jomu organizēšanu, raksta “HuffPost”.

