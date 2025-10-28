VIDEO: ukraiņi atvaira līdz šim smagāko okupantu uzbrukumu Dobropiļļas virzienā, kas ilga sešas stundas
Krievija savā līdz šim smagākajā rudens uzbrukumā nosūtīja 29 bruņumašīnas Dobropiļļas virzienā. Ukrainas aizstāvji atbildēja ar droniem, artilēriju un mīnu laukiem. Tika iznīcināti 15 Krievijas transportlīdzekļi. Bezpilota lidaparāti mežā vajāja okupantu kājniekus.
Sešu stundu uzbrukums, 29 bruņumašīnas, neviens izrāviens
Cerot izmantot droniem sliktos laikapstākļus, Krievijas spēki uzsāka divu viļņu uzbrukumu netālu no Doneckas apgabala Dobropiļļas un sastapās ar mīnām, bumbām un slazdiem.
Ukrainas spēki 27. oktobrī apturēja Krievijas līdz šim lielāko rudens mehanizēto uzbrukumu, iznīcinot tankus un bruņumašīnas, kā arī ar droniem uzbrūkot bēgošajiem kājniekiem netālu no Dobropiļļas, Doneckas apgabalā. 1. Nacionālās gvardes korpuss "Azov" un armijas 33. un 93. atsevišķā mehanizētā brigāde publicēja uzbrukuma videoierakstus un ziņoja par neveiksmīgās Krievijas ofensīvas detaļām, kurā piedalījās 29 bruņumašīnas. Tas ilga vairāk nekā sešas stundas. Krievijas transportlīdzekļi darbojās nelielās grupās no dažādiem virzieniem, iespējams, mēģinot pielāgot savu kājnieku mazo grupu infiltrācijas taktiku mehanizētiem uzbrukumiem.
Krievija turpina gandrīz ikdienas mehanizētos uzbrukumus Ukrainas austrumos. Pēc gada, kad galvenokārt paļāvās uz nelielām kājnieku infiltrācijas grupām, nesen uzbrukuma operācijās atkal tika izmantota bruņota tehnika, iespējams, cerot, ka rudens migla un lietus ierobežos dronu efektivitāti gaisā. Līdz šim visi šādi mehanizētie uzbrukumi ir bijuši neveiksmīgi, un Krievijas bruņutehnika un kājnieki ir cietuši zaudējumus no Ukrainas droniem un artilērijas.
Pēdējais mēģinājums netālu no Dobropiļļas, Doneckas apgabalā, nebija citādāks: Ukrainas spēki atvairīja uzbrukumu un radīja ienaidniekam jaunus zaudējumus.
Krievija sūta 29 bruņumašīnas uz Dobropiļļu, bet nespēj izlauzties cauri
27. oktobrī Krievijas spēki mēģināja veikt plaša mēroga mehanizētu uzbrukumu netālu no Dobropiļļas, mērķējot uz Šahovas un Volodimirivkas ciemiem, vēsta "Azov". Viņi ziņoja, ka ienaidnieks izvietojis 29 bruņumašīnas — viens no masīvākajiem uzbrukumiem pēdējo mēnešu laikā — ar ievērojamu tanku skaita pieaugumu.
Krievijas karaspēks centās sarežģīt Ukrainas aizsardzības reakciju, virzoties uz priekšu nelielās, izkliedētās 4–5 transportlīdzekļu grupās, katra izmantojot dažādus maršrutus un laikus. Ukrainas spēki apgalvoja, ka Krievijas plānotāji paļāvās uz miglu un mitriem apstākļiem, lai ierobežotu dronu redzamību un ierobežotu tehnikas atklāšanu no gaisa.
Aizstāvji atbildēja ar iepriekš sagatavotām inženiertehniskajām pozīcijām, mīnu laukiem un koordinētu rīcību starp militārajiem nozaru veidiem. Bruņoto spēku un Nacionālās gvardes artilērijas vienības kopā ar dronu sistēmu apkalpēm spēlēja galveno lomu uzbrukuma apturēšanā. "Azov" apstiprināja, ka uzbrukums, kas ilga vairāk nekā sešas stundas, tika pilnībā atvairīts.
Rezultātā Krievijas spēki zaudēja 15 transportlīdzekļus: 2 tankus, 12 bruņumašīnas un vienu vieglo kravas automašīnu. Ukrainas bezpilota lidaparāti (FPV) iznīcināja no transportlīdzekļiem izsēdinātos Krievijas kājniekus. 27. oktobra vakarā tīrīšanas operācijas ap Krievijas karaspēka desanta zonām joprojām turpinājās.
Ukrainas 33. brigāde: sadalīti Krievijas uzbrukuma viļņi, bojāti bruņutransportieri, meža joslās vajāti kājnieki
Kaujā piedalījās arī 33. atsevišķā mehanizētā brigāde. Savā ziņojumā brigāde norādīja, ka Krievijas uzbrukums Volodimirivkai sākās mitrā un pelēkā rītā un notika divos atsevišķos viļņos. Ukrainas novērotāji ciemata tuvumā pamanīja vismaz sešus Krievijas transportlīdzekļus, kas bija pārklāti ar pretdronu kārtām.
Artilērijas un dronu uguns ietekmē Krievijas transportlīdzekļi izlaida karaspēku meža joslās Volodimirivkas nomalē. Šiem transportlīdzekļiem neizdevās sasniegt paredzētos mērķus. Izkaisītos Krievijas kājniekus vajāja Bezpilota sistēmu spēku un divu 33. brigādes mehanizēto bataljonu vienību droni bumbvedēji un bezpilota lidaparāti.
Saskaņā ar 33. brigādes sniegto informāciju, Ukrainas spēki iznīcināja vienu BTR-82A un sabojāja citu. Tiek ziņots, ka atvairītās ofensīvas laikā nogalināti seši Krievijas karavīri un vēl seši ievainoti.
Iepriekšējais Krievijas neveiksmīgais mēģinājums virzīties uz priekšu netālu no Dobropiļļas notika 13. oktobrī. Šīs kaujas laikā Ukrainas spēki iznīcināja deviņas kājnieku kaujas mašīnas, četras MT-LB, trīs tankus un trīs motociklus.