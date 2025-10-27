Viltīgais sindroms, par kuru neesat dzirdējuši, apdraud gandrīz ikvienu
Sirds, nieru un vielmaiņas veselība ir cieši saistīta. Tomēr jauna slimība, kas skar gandrīz deviņus no desmit pieaugušajiem ASV, lielākajai daļai nav zināma, lai gan tās sekas var būt nopietnas.
Jauns pētījums, ko veica Amerikas Kardioloģijas biedrība, rāda, ka gandrīz deviņi no desmit pieaugušajiem nav informēti par kardiorenāli-metabolisko sindromu - vienkārši sakot, sindromu "sirds-nieres-vielmaiņa". Šis nesen atklātais stāvoklis apvieno sirds slimības, nieru saslimšanas, cukura diabētu un aptaukošanos. Neskatoties uz zemo informētību, interese par šo tēmu ir liela.
Kā viss ir savstarpēji saistīts?
Patiesībā gandrīz 90% pieaugušo ASV ir vismaz viens metaboliskā sindroma riska faktors - piemēram, paaugstināts asinsspiediens, holesterīna līmeņa novirzes, paaugstināts glikozes līmenis asinīs, liekais svars vai samazināta nieru funkcija.
Kad šie riska faktori savienojas, tie būtiski palielina infarkta, insulta un sirds mazspējas risku, daudz vairāk nekā katrs atsevišķi. Labā ziņa ir tā, ka lielākajai daļai cilvēku šo sindromu var novērst un tā attīstību palēnināt vai pat apgriezt, ievērojot veselīgu dzīvesveidu, raksta "Scitechdaily.com".
"Mēs vēlamies, lai cilvēki saprastu: vienlaikus pastāvoši sirds, nieru un vielmaiņas riska faktori ir ļoti izplatīti. Ir iepriecinoši, ka pēc skaidrojumiem gandrīz trīs ceturtdaļas aptaujāto saprata šīs tēmas nozīmīgumu un vēlējās uzzināt vairāk," sacīja Amerikas Kardioloģijas biedrības profilakses medicīnas nodaļas vadītājs, doktors Eduards Sančess.
Ar kardiorenālo un metabolisko veselību saprot sirds, nieru un vielmaiņas sistēmas mijiedarbību, kas atbild par enerģijas ražošanu un uzkrāšanu. Šīs trīs sistēmas ir cieši saistītas: ja viena no tām darbojas slikti, tas var kaitēt pārējām, radot apburto loku un nopietni apdraudot veselību. Amerikas Kardioloģijas biedrība plāno izdot pirmās klīniskās rekomendācijas par metabolisko sindromu 2026. gada sākumā.
Galvenie pētījuma rezultāti ASV
- Tikai 12% pieaugušo ir dzirdējuši par metabolisko veselību vai sindromu.
- 79% piekrita, ka ir svarīgi par to uzzināt vairāk, un 72% izrādīja interesi par šo tēmu. Visvairāk cilvēkus interesē, kā metabolisko sindromu ārstē (72%) un diagnosticē (71%).
- 68% pieaugušo kļūdaini uzskata, ka slimības ir labāk ārstēt atsevišķi.
- 42% uzskata, ka citas orgānu sistēmas nevar kaitēt veselai sirdij.
"Sirds, nieres un vielmaiņa ir savstarpēji saistītas, tāpēc tās jāuzskata par vienotu veseluma daļu. Šie rezultāti parāda nepieciešamību uzsvērt šo saikņu nozīmīgumu un palīdzēt pacientiem izprast koordinētas ārstēšanas svarīgumu," papildināja Sančess.
Informētība - labākā profilakse
Amerikas Kardioloģijas biedrības ārstu izveidotā iniciatīva par kardiorenālo un metabolisko veselību palīdz cilvēkiem saprast, kā sirds, nieres un vielmaiņa ir saistītas. Mērķis ir veicināt agrīnu rīcību, lai novērstu infarktu, sirds mazspēju vai insultu.
Vienkāršots skaidrojums par orgānu sistēmu savstarpējo darbu:
- Sirds pumpē asinis pa organismu.
- Vielmaiņa pārveido asinīs esošo glikozi enerģijā.
- Šī procesa laikā atkritumvielas atgriežas asinīs.
- Nieres filtrē vielmaiņas galaproduktus no asinīm un regulē šķidrumu līdzsvaru, palīdzot kontrolēt asinsspiedienu.
- Asinsspiediens savukārt ietekmē, kā sirds pumpē asinis.
"Sirds, nieru un vielmaiņas stāvoklis atspoguļo jūsu kopējo veselību. Viss ir savstarpēji saistīts. Par savu veselību var rūpēties, regulāri kontrolējot asinsspiedienu, holesterīnu, ķermeņa masu, cukura līmeni asinīs un nieru funkciju," rezumēja doktors Sančess.