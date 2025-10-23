Rūdolfs Vilde ir pneimonologs Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā, kā arī lektors Rīgas Stradiņa universitātē.
Latvijas Jauno ārstu asociāciju turpmāk vadīs pneimonologs Vilde
Latvijas Jauno ārstu asociāciju (LJĀA) turpmāk vadīs Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas pneimonologs Rūdolfs Vilde.
Bez Vildes valdē organizācijas biedru kopsapulcē trešdien ievēlēti arī rezidente bērnu neiroloģijā Tīna Luīze Čupāne, ģimenes ārste Alise Singha, rezidente neiroķirurģijā Aija Tumova, ģimenes ārsts Guntis Balodis, rezidents traumatoloģijā - ortopēdijā Klāvs Putenis, rezidents anestezioloģijā - reanimatoloģijā Aleksandrs Oborins.
Valdē darbu neturpina līdzšinējais valdes priekšsēdētājs, neirologs Jānis Vētra, ģimenes ārste Katrīna Priede, anestezioloģe, reanimatoloģe Anna Klēšmite - Blūma un rezidents uroloģijā Aleksandrs Dorogojs. Latvijas Jauno ārstu asociācija ir sabiedriska organizācija, kas apvieno dažādu specialitāšu jaunos ārstus ar mērķi nodrošināt jauno ārstu tiesību ievērošanu un aizstāvību.