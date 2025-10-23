Stāvi pretī rudens raizēm ar LYLBIOTIC intim
Tieši tā es tās saucu – rudens raizes –, un domas par tām iezogas prātā jau ar pirmajām rudens vēsmām: lai gan mēģinu vēl noķert atvasaru, “tikai pēdējoreiz” nopeldoties, pasēžot smiltīs, plānajam vasaras apģērbam plandot dzestrajā vējā, ejot lietū sandalēm kājās, jau tad zinot, ka drīz vien par šiem priekiem nāksies maksāt ar urīnceļu iekaisumu.
Kā izpaužas manas rudens raizes? Līdz ar vēsāku laiku rodas gandrīz nepārtraukta vajadzība apmeklēt tualeti, turklāt urinēšana ir dedzinoši sāpīga un kairinoša, ar velkošām sajūtām nobeigumā, ko reizēm pavada nepatīkama smaka un muguras sāpes, pat urīna nesaturēšana. Tukšs pūslis neko neatrisina – jūtos vēl sliktāk, vēdera lejasdaļā un starpenē ir pastāvīga diskomforta sajūta. Varat iedomāties, kāda tad ir mana dzīves kvalitāte.
Protams, apjautājos draudzenēm un kolēģēm par šo problēmu, un izrādījās, ka nebūt neesmu vienīgā – urīnceļu iekaisums ir bieži sastopama un ļoti traucējoša kaite, turklāt – kāda netaisnība! – tā skar galvenokārt sievietes. Viena no bēdumāsām bija uzzinājusi, kāpēc: tā kā sievietēm urīnizvadkanāls ir daudz īsāks nekā vīriešiem, sliktajām baktērijām no starpenes ir daudz vieglāk nokļūt urīnpūslī un radīt iekaisumu. Lai gan katrai sievietei situācija nedaudz atšķīrās, vienojošais elements bija tas, ka problēma saasinās katru gadu rudens sākumā, kad sākam salt un izmirkt lietū, jo ne vienmēr varam paredzēt strauji mainīgos laikapstākļus, turklāt uzskatām, ka esam norūdījušās un nekas mums nespēs kaitēt.
Runājām arī par to, kā katra tiek galā ar nelūgto viešņu. Dažas pastiprināti dzer ūdeni, lai izvadītu baktērijas no organisma, citas izmanto no vecmāmiņas aizgūtas ārstniecības metodes, piemēram, līdzekļus ar dzērveņu ekstraktu, vēl citām ir ieteikts pastiprināti uzņemt labās baktērijas. Tā kā nevarēju izšķirt, kurš no veidiem būtu piemērotāks man, devos pēc padoma pie ginekoloģes.
Ārste bija saprotoša un atzina: lai cik skaista būtu atvasara vai rudens sākums – silts, par veselības riskiem un higiēnu aizmirst nevajag, jo īpaši sievietēm. Ja urīnceļu infekciju jeb cistītu nesāk ārstēt un nenovērš, tā var kļūt par nopietnu veselības problēmu – ielaists iekaisums var izplatīties līdz nierēm.
Speciāliste izklāstīja, ka visbiežāk urīnceļu iekaisumu izraisa baktērijas, kas mīt zarnu traktā, – Escherichia coli (E. coli), kam seko citas enterobaktērijas un Staphylococcus saprophyticus.
Šīs sliktās baktērijas no zarnu trakta ceļo uz starpeni un pa urīnizvadkanālu nokļūst urīnpūslī, kur tām labvēlīgos apstākļos – mitrā un vēsā vidē, ar zemu organisma aizsargspēju – savairojas un rada pūšļa sieniņas iekaisumu.
“Ja jūs jautājat, kā ārstēt iekaisumu un ko darīt, lai no tā izvairītos, tad bez pastiprinātas šķidruma uzņemšanas ļoti labi palīdz mērķētas labo baktēriju sugas, kas neļauj patogēnajiem mikroorganismiem kolonizēt maksts un vēlāk urīnceļu gļotādu. Mikroorganismi mīt daudzās ķermeņa vietās, tostarp urīnceļos, un tiem ir būtiska nozīme urīnceļu veselības uzturēšanā. Labajām baktērijām kā alternatīvam un dabiskam līdzeklim veselības atjaunošanā un uzturēšanā pēdējos gados tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība, un aizvien jauni pētījumi apliecina, ka noteiktas sugas un celmi, kas atrodas veselā uroģenitālajā traktā, aizsargā pret patogēno mikroorganismu infekciju.”
Vēl ginekoloģe izstāstīja, ka nesenajos pētījumos atklātas ievērojamas atšķirības starp veselu uroģenitālo traktu un tādu, kas cieš no uroloģiskām slimībām, un tas arī radījis zinātnieku interesi pētīt, vai urīnceļu sistēmā mītošo baktēriju papildināšana ar labajām baktērijām varētu mazināt infekciju līmeni. Šajos pētījumos ir apstiprinājies, ka labo baktēriju iejaukšanās ir viena no daudzsološām alternatīvām – iedarbīga metode uroģenitālo infekciju ārstēšanā un profilaksē.
Kāpēc urīnceļu iekaisumi atkārtojas? Jo sievietes organismā ļoti labi jūtas uropatogēnā baktērija E. coli, kas izmanto katru iespēju tur nonākt un vairoties. Pētot labo baktēriju ietekmi uz E. coli, ir pierādīts, ka, piemēram, baktēriju ģints Lactobacillus var kavēt uropatogēno baktēriju pielipšanu pie urīnpūšļa sieniņas, tālāku augšanu un kolonizāciju un ka Lactobacillus sugu mikroorganismu populācijām ir spēcīga kavējoša iedarbība uz E. coli. Pētījumos ir pierādīts, ka agrāk urīnceļu infekciju ārstēšanā lietotās antibiotikas samazina Lactobacillus skaitu urīnceļu sistēmā un tādējādi var izraisīt pretošanos antibiotikām turpmākajā periodā un iznīcināt esošo urīnceļu sistēmas dabisko barjeru, kas veidojas pret infekcijām. Tāpēc bija vajadzība izstrādāt labāku terapiju, kas pārtrauc šo apburto loku.
Ginekoloģe klāstīja tālāk: “Risinājums tika atrasts labajās baktērijās – tā ir veiksmīga alternatīva antibiotiku terapijai, jo labās baktērijas spēj saistīties ar uroepitēlija šūnām un kavēt patogēno baktēriju augšanu. Interese par šo jomu gadu gaitā arvien aug, un iemesls šai interesei ir ne tikai pacientu vēlme ārstēties ar dabiskiem produktiem, bet arī mediķu bažas par rezistences veidošanos pret antibiotikām.”
Ārste ieteica arī man pamēģināt labās baktērijas – atsauksmes no citām pacientēm esot tikai pozitīvas, kā arī tāpēc, ka labās baktērijas ir drošas un labāk panesamas nekā antibiotikas. No ražotājiem patlaban labākās atsauksmes ir par zinātniski pierādītu kompleksu kapsulās LYLBIOTIC intim, kuru kā pirmo un efektīvāko līdzekli sievietes intīmajai veselībai rekomendē Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija.
Šis ražotājs savu produktu izstrādē un ieviešanā sadarbojas ar zinātniekiem, un LYLBIOTIC intim sastāva klīniskā efektivitāte ir apstiprināta četros randomizētos pētījumos, kas apliecina: jau pēc 7 dienām bakteriālās vaginozes, maksts sēnīšu infekcijas, piena sēnītes un citu maksts infekciju gadījumā produkts efektivizē veselīgu maksts mikrobiotu, uzlabojot baktēriju līdzsvaru; vienlaikus pierādīta arī šī baktēriju kompleksa nozīmīgā loma urīnceļu infekciju terapijā.
“Jums patiks arī tas, ka LYLBIOTIC intim kapsulas ir uzņemamas orāli, tās nav jātur vēsumā, tāpēc var ērti nēsāt līdzi somiņā. LYLBIOTIC intim ieteicamā dienas deva ir viena kapsula, kas satur 12 miljardus unikālo baktēriju Lactobacillus acidophilus La-14® un Lacticaseibacillus rhamnosus HN001™. Tieši šo baktēriju celmu kombinācijas nozīmība ir pierādīta urīnceļu terapijā. Vienlaikus tiks stiprināta gļotāda, lai sargātu pret sēnīšu, vīrusu, baktēriju un parazītu ierosinātajām infekcijām. Vēl ir svarīgi, ka baktēriju celmi ir aizsargāti ar patentētu augu izcelsmes kapsulas apvalku DRcaps®. Pateicoties tam baktērijas nokļūst mērķī – norītas tās virzās uz kuņģa un zarnu trakta izeju, tālāk migrējot uz maksti, un tieši tur veido kolonijas.”
Tagad, kad man somiņā vienmēr ir līdzi SIEVIETES IZVĒLE NR.1 LYLBIOTIC intim kapsulas, ko lietoju jau vairākas nedēļas, es jūtos daudz drošāka rudenī – bez rūpēm un raizēm!
"Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu".