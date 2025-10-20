Mazas meitiņas tētis Jurijs no Augšdaugavas novada nesen zaudēja sievu. Nu viņa paša dzīvība ir mata galā
Jurijs viens pats audzina 10 gadu veco meitu un cīnās ar nopietnām veselības problēmām. Viņam atklāts ļaundabīgs audzējs, tāpēc Jurijs ļoti lūdz līdzcilvēku palīdzību zāļu iegādei.
Jurijam Ignatjevam no Augšdaugavas novada ir 45 gadi, dēlam ir 25 gadi, meitiņai – 10. Meitu Jurijs audzina viens, jo sieva pirms diviem gadiem nomira no ļaundabīga audzēja. Gadu pirms sievas aiziešanas mūžībā ļaundabīgu audzēju atklāja arī Jurijam pašam.
Jurijs ir jumiķis, daudzus gadus strādāja ārzemēs, kad pasliktinājās veselība, viņš atgriezās Latvijā. Ārstēšanās bija grūta, jo tās laikā Jurijs no zālēm piedzīvoja anafilaktisku šoku, tādēļ tās vairs nevarēja lietot. Šobrīd ārstu konsīlijs Jurijam ir nozīmējis medikamentu, kuru rekomendē gan Eiropas, gan ASV onkologi.
Latvijā tas ir iekļauts kompensējamo medikamentu sarakstā, bet Jurijam tas nepienākas. Jurijs ir vērsies ar iesniegumu Nacionālā veselības dienestā par daļēju zāļu kompensāciju, bet atbilde vēl jāgaida. Bet slimība negaida, ārstēšana jāsāk pēc iespējas ātrāk. Ik pēc 2 nedēļām Jurijam nepieciešami 2 122,82 eiro, bet gadā kopā 47 308,56 eiro. Šādu līdzekļu viņam nav, tādēļ viņš lūdz līdzcilvēku palīdzību.
Ja tev ir iespēja, lūdzu, palīdzēsim Jurijam! Katram eiro ir nozīme. To var izdarīt Ziedot.lv: www.ziedot.lv/palidziba-jurijam-ignatjevam-5639