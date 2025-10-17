Liepājniece Viktorija Šmite saņem “Zelta mikroskopu” par mūža ieguldījumu
Latvijas Laborantu asociācija piešķīrusi “Zelta mikroskopa” balvu par mūža ieguldījumu biomedicīnas laboranta profesijā Vecliepājas filiāles vadītājai un biomedicīnas laborantei Viktorijai Šmitei.
“Šī balva ir novērtējums ne tikai man, bet arī maniem kolēģiem, jo katrs precīzs analīžu rezultāts ir vairāku cilvēku kopdarbs. Biomedicīnas laboranta profesija prasa gan zināšanas un precizitāti, gan arī lielu atbildības sajūtu. Katrs mūsu veiktais izmeklējums var būt izšķirošs cilvēka diagnozē un ārstēšanā. Šī apziņa mani ir virzījusi visu 33 darba gadu garumā. Esmu pateicīga “Centrālajai laboratorijai” par iespēju strādāt profesijā, kas ir mana sirdslieta, un priecājos, ka varu būt noderīga pacientiem un reģionam,” portālam "ReKurzeme.lv" norāda “Zelta mikroskopa” balvas laureāte Viktorija Šmite, “Centrālās laboratorija” Vecliepājas filiāles vadītāja.
SIA “Centrālā laboratorija” valdes priekšsēdētāja Zane Kaktiņa uzsver, ka Covid-19 pandēmijas laikā Šmites organizatoriskās spējas bijušas izšķirošas, attīstot paraugu ņemšanas infrastruktūru visā Dienvidkurzemes novadā un būtiski uzlabojot laboratorisko pakalpojumu pieejamību reģionā. Šmites ieguldījums darba organizēšanā un pacientu apkalpošanā Liepājā tiek raksturots ar augstu profesionalitāti, empātiju un līderību.
Viktorijai Šmitei ir 33 gadu darba pieredze biomedicīnas laboranta darbā, un profesijas izvēli noteica bērnības pieredze, esot līdzās vecmāmiņai, kura smagi slimoja. Latvijas Laborantu asociācija balvu “Zelta mikroskops” par mūža ieguldījumu šogad pasniedza pirmo reizi, atzīmējot 85 gadus kopš biomedicīnas laboranta profesijas izveides Latvijā.