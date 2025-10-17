Stradiņos pirmo reizi Latvijā veikta inovatīva operācija rokas tūskas mazināšanai pēc krūts vēža ārstēšanas
Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā (Stradiņa slimnīca) pirmo reizi Latvijā veikta inovatīva mikroķirurģiska operācija, lai būtiski mazinātu limfedēmas jeb rokas tūskas risku sievietēm pēc krūts vēža ārstēšanas.
Limfedēma rodas limfas atteces traucējumu dēļ pēc paduses limfmezglu izņemšanas. Šī problēma skar daudzas krūts vēža pacientes – aptuveni 30% sieviešu pēc pilnas paduses limfmezglu izņemšanas attīstās rokas limfedēma, kas būtiski ietekmē dzīves kvalitāti. Līdz šim Latvijā limfedēmas profilaksei un ārstēšanai nav pievērsta pietiekama uzmanība.
Operāciju veica Stradiņa slimnīcas Krūts slimību centra krūts ķirurģijas komanda, Dr. med. doc. Jeļenas Maksimenko vadībā, sadarbojoties ar mikroķirurgu Dr. Kristapu Blūmu. Šāda operācija Latvijā tika veikta pirmo reizi.
Operācijas laikā tika identificēti un īpaši atzīmēti rokas limfvadi, kas maksimāli tika saglabāti limfmezglu izņemšanas laikā. Lai atjaunotu limfas atteci no rokas, mikroķirurgs pārrautos limfvadus savienoja ar tuvāko vēnu, izveidojot limfovenozo anastomozi – smalku mikroķirurģisku savienojumu, kas nodrošina alternatīvu limfas plūsmas ceļu.
“Šī metode ļauj būtiski samazināt pēcoperācijas limfedēmas risku – pētījumi liecina, ka tas var samazināties no aptuveni 30% līdz tikai 3%. Tā ir būtiska inovācija krūts vēža pacientu ārstēšanā un rehabilitācijā,” uzsver Dr. med. doc. Jeļena Maksimenko, Stradiņa slimnīcas Krūts slimību centra krūts ķirurģe.
Ar šo soli Stradiņa slimnīca apliecina sevi kā inovatoru krūts vēža ārstēšanā, aktīvi ieviešot jaunas un starptautiski atzītas metodes. Slimnīca mērķtiecīgi strādā, lai uzlabotu ārstēšanas kvalitāti un pacientu dzīves kvalitāti, ejot soli solī ar medicīnas attīstību pasaulē.