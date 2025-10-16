Mobilais mamogrāfs būs pieejams Subatē un Ilūkstē 18. oktobrī
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valsts apmaksātas programmas ietvaros veic mobilā mamogrāfa izmeklējumus.
Mamogrāfija ir krūts audu rentgenoloģiska izmeklēšana ar zemas intensitātes rentgenstarojumu. Šī uzskatāma par vienu no efektīvākajām metodēm, lai savlaicīgi atklātu krūts vēzi.
Mobilais digitālais mamogrāfs ir īpaši aprīkots autobuss, kura pieejamība izbraukumos pa Latviju atvieglo iedzīvotājiem iespēju saņemt augstvērtīgu mamogrāfijas izmeklējumu dzīvesvietas tuvumā.
Valsts apmaksātās krūšu vēža skrīningprogrammas ietvaros ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstulēm – izmeklējums bezmaksas, savukārt personām, kas atbilstoši normatīvajiem dokumentiem nav atbrīvotas no pacientu iemaksām, par diagnostisko izmeklējumu veikšanu ar ārsta nosūtījumu, jāmaksā pacienta iemaksa – EUR 3.00.
Izmeklējumi tiek veikti ar iepriekšējo pierakstu!
Tālrunis pierakstam 65422419.
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” plāno veikt mobilā mamogrāfa izbraukumu uz Subati un Ilūksti 2025. gada 18. oktobrī.
- Subate - Tirgus laukums 23, Subate, no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00;
- Ilūkste - SIA “Veselības centrs “Ilūkste”, Raiņa iela 35, no plkst. 15.00 līdz plkst. 17.00.