Aizmirstiet par 10 000 soļiem dienā - šī metode sniegs desmitreiz labāku rezultātu un divreiz ātrāk!
Mēs visi esam dzirdējuši, ka labas veselības uzturēšanai dienā jānostaigā 10 000 soļu. Tas palīdz kontrolēt svaru, dedzināt taukus un uzlabot pašsajūtu. Taču tagad sociālajos tīklos popularitāti gūst jauns trends, kas, kā tiek apgalvots, dod desmitreiz labāku rezultātu - un tikai pusstundas laikā.
Daudziem būs pārsteigums uzzināt, ka slavenais noteikums par 10 000 soļiem dienā nav balstīts zinātnē. Tā izcelsme meklējama Japānā 1960. gados, kad viens pedometru ražotājs izmantoja šo skaitli vienkārši kā reklāmas triku. Mūsdienu pētījumi rāda, ka pat mazāks soļu skaits var dot jūtamu labumu veselībai.
Japāņu rutīna - vienkārša, bet efektīva
Fitnesa treneris no "TikTok", Juģīns Teo, nesen dalījās ar saviem sekotājiem ar japāņu iešanas metodi, kas, pēc viņa teiktā, dod rezultātus, kas ir desmitkārt labāki nekā ikdienas 10 000 soļu pastaigas.
Šī rutīna ir intensīva un zinātniski pamatota. Metodes pamatā ir 30 minūšu pastaiga ar mainīgu tempu: 3 minūtes ātrā solī (aptuveni 70% no maksimālās aerobo spēju slodzes); 3 minūtes lēnā solī (ap 40% no maksimālās slodzes)
Šo ciklu atkārto piecas reizes pēc kārtas, četras reizes nedēļā. Svarīgi - arī ātras iešanas laikā vajadzētu spēt runāt, nejūtot elpas trūkumu.
Kāpēc tas strādā?
Šāda pieeja uzlabo sirds un asinsvadu veselību, palielina izturību, veicina tauku sadedzināšanu, tajā pašā laikā nepārslogo ceļus vai gūžas locītavas.
Lietotnes, kas palīdz ieviest rutīnu
Tiem, kas vēlas labāk plānot un uzraudzīt savas pastaigas, tiek ieteikta "Simple" lietotne. Tā izveido personisku plānu, balstoties uz lietotāja mērķiem un fizisko formu.
Kāds iedvesmojošs piemērs: viena sieviete, izmantojot šo lietotni, 18 mēnešu laikā zaudēja gandrīz 92 kilogramus!
Personiska pieeja bez kaloriju skaitīšanas
"Simple" izmanto mākslīgā intelekta treneri, kas pielāgo programmu katram individuāli. Atšķirībā no daudzām citām lietotnēm, tā nepieprasa skaitīt kalorijas vai pilnībā izslēgt kādas produktu grupas - uzsvars tiek likts uz ilgtspējīgu un veselīgu ieradumu attīstīšanu.
Alternatīvas: "MyFitnessPal" - apvieno uztura un treniņu uzskaiti; "Hevy" - bezmaksas treniņu dienasgrāmata.
Vietnē "Trustpilot" lietotne "Simple" ieguvusi vidējo vērtējumu 4,3 zvaigznes, balstoties uz vairāk nekā 7000 atsauksmēm.
Lietotāji slavē lietotnes ērtumu un saprotamo saskarni, lai gan daži norāda, ka vēlams uzlabot darbību pie slikta interneta savienojuma.
Kāds recenzents raksta: "Vienkārši, efektīvi un pārdomāti - nekas lieks. Jūtu, ka tas tiešām ir radīts man."