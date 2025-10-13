Aptaukošanās Latvijā strauji pieaug - pētījums liecina, ka mēs apsteidzam Eiropu
Aptaukošanās kopā ar virssvaru mūsu sabiedrībā jau pārsniegusi 60%. Daudzi bērni nodarbojas ar elitāriem sporta veidiem, bet viņiem trūkst elementāras fiziskās sagatavotības – šādas atziņas TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda Paula Stradiņa Klīniskās universitates slimnīcas endokrinoloģe Kristīne Ducena.
Ārste norāda, ka viens no iemesliem, kāpēc Latvijā dramatiski pieaug aptaukošanās, nenoliedzami ir mazkustīgais dzīvesveids un arī fakts, ka skolās aizvien vairāk jauniešu tiek atbrīvoti no sporta stundām, tādējādi neapgūstot pat elementāras iemaņas sportā. Taču ne velti mēdz teikt “Veselā miesā vesels gars!”
Statistika Latvijā liecina, ka līdz veselam garam un miesai patālu, jo rādītāji ir satraucoši – aptaukošanās kopā ar virssvaru mūsu sabiedrībā jau pārsniegusi 60%.
“Un tas ir vairāk nekā Eiropas Savienības valstīs,” piebilst ārste. “Mēs aizvien vairāk pārmantojam tos gēnus, kas ir predisponēti aptaukošanās attīstībai un arī pēdējo gadu pierādījumi apliecina, ka mātes uzturs jau grūtniecības laikā, ja tas ir taukiem un ogļhidrātiem bagāts, maina smadzeņu apetītes un sāta centru, un šie bērni ir vairāk predisponēti aptaukošanās attīstībai,” viņa skaidro.
“Nesen prestižais žurnāls “The Lancet” publicēja faktu, ka pirmo reizi pasaules vēsturē aptaukošanās bērniem līdz 5 gadu vecumam ir pārsniegusi malnutrīciju (malnutrīcija rodas, ja pacients nepietiekami uzņem uzturvielas, kas rada ķermeņa uzbūves izmaiņas, tajā skaitā – samazinās muskuļu un orgānu masa.)” Un šis fakts, pēc Ducenas domām, draud ar ārkārtīgi daudzu slimību attīstību tuvāko gadu laikā, augšanas ierobežojumiem un, protams, tam būšot arī milzīga ietekme uz valsts ekonomiku un budžetu.