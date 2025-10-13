Sen publikā neredzētā humoriste Jana Kalniņa iziet sabiedrībā ar draudzeni
Kādreizējā humoršovu seja Jana Kalniņa Miķeļdienas svinībās publiskā pasākumā Rīgā apkārtesošos pārsteidza ne tikai ar savu klātbūtni, bet arī ar to, ka nekautrējās pastaigāties, sadevusies rokās ar draudzeni.
Kaut arī kādreiz slavenā TV humoršovu zvaigzne beidzamos gadus izvairās no publicitātes, daudzi ļaudis savulaik iemīļoto atraktīvo komiķi aizvien atpazīst. Piemēram, rudens saulgriežu svinībās "Miķelis nāk kvartālā", kas 27. septembrī pieskandināja Tallinas ielas kvartālu Rīgā, divas sievietes, kas mīlīgi un ģimeniski piedalījās pasākumā un pastaigājās, sadevušās rociņās, daļa ļaužu uzlūkoja kā “parastu” pāri, savukārt daļa – atpazinuši vienā no sievietēm Janu Kalniņu, secināja, ka diez ko viņa kopš kādreizējiem slavas gadiem vizuāli nav mainījusies. Izbrīnīja vien tas, ka Janai pie rokas ir nevis kungs, bet dāma.
Pasākumā, kurā Janu ar pavadoni ievēroja arī žurnāls "Kas Jauns", vienubrīd Kalniņa ar draudzeni aplūkoja angārā iekārtotās izstādes darbus, citubrīd, sirsnīgi čalodamas, roku rokā gāja gar skatuvi, pie kuras dejoja kā lieli, tā mazi un jaušami ritmiem līdzi šūpoja gurnus arī vecāka gadagājuma kundzes. Jana Kalniņa ar draudzeni šai pasākumā izturējās brīvi un atraisīti, un tas, ka kāda skatiens viņu virzienā uzkavējās, sievietes šķietami vispār nemulsināja.
Humoristes karjeru nomaina studijas Vācijā
Dzīvespriecīgo humoristi Janu Kalniņu televīzijas skatītāji pirms 26 gadiem iepazina humora raidījumā "Savādi gan". Bez Kalniņas nebija iedomājams neviens humora šovs, ko veidoja producentu apvienība "Mēmais šovs". Jau vēlāk 2008. gada pavasarī viņa ar dziedātāju Ivo Grīsniņu-Grīsli piedalījās muzikālajā šovā "Zvaigžņu lietus".
Jana Kalniņa un Ivo Grīsniņš-Grīslis šovā "Zvaigžņu lietus"
Bet 2009. gada rudenī, kad bija pārdevusi savas sadzīves lietas, devās uz Vāciju, lai studētu starpkultūru komunikāciju maģistrantūrā. Žurnāla "Marta" intervijā par jaunajām dzīves pārmaiņām humoriste tolaik stāstīja: “TV šovi man bija pietikuši pirms tam. Tas jau sāka griezties ritenī – tā pati parūka, tas pats tērps, tā pati situācija, tie paši cilvēki. Bet arvien vairāk un vairāk zuda gandarījums, arvien mazāk un mazāk bija iespēju. Sēdēt un gaidīt, kad tevi kāds kaut kur aicinās? Man nav ambīciju no sērijas “aktrisu ņe pozvaļi”. Pietiekami labi apzinos – lai cik atraktīva es būtu dzīvē, nespēju to atklāt kameras priekšā. Esmu gana talantīga, bet to varu realizēt citās jomās. Esmu arī paškritiska, nekad neesmu lepojusies: “Kā es tur, tajā skečā?!” Tāpēc televīzija bija nejaušība, tā paņēma, bija foršs tusiņš, joki un satīra. Bet visam savs laiks.”
Tiesa gan, Jana, dzīvojot un studējot Vācijā, ne mirkli neizslēdza iespēju atgriezties dzimtajā Latvijā: “Kaut kā smagi un pārspīlēti skan, bet tajā Vācijā tu tomēr esi viens, tev ir jāveido jaunas attiecības, ir jāapzina jauna vide. Un attiecībā uz to sāpi – tu, protams, skumsti pēc cilvēkiem, pēc savas zemes. Ar to esmu ļoti apzinājusies dzimtenes mīlestību, un tā vairs nav liekuļošana. Tas nav tāds – jā, es mīlu Latviju! Tagad ir – uz ežiņas galvu likšu. Un principā tas varbūt arī ir galvenais, kas man bija jāiemācās, jo, paliekot šeit, to nekad neizdarītu. Nekad neesmu teikusi un arī nesaku, ka esmu aizbraukusi pavisam. Esmu aizbraukusi mācīties.”
Romantiskas attiecības ar topošo vācu diplomātu
Janai Kalniņai Vācija jau sen bijusi sirdij tuva zeme. 2006. gada rudenī "Kas Jauns" piefiksēja, ka Janai Rīgā ir randiņš ar topošo diplomātu Matiasu Almesu no Vācijas. Skūpsti tovakar atkārtojās vairākkārt. Vispirms dzērienu malkošana krogā "Kapteiņa Enriko pulkstenis", tad bučas un pīppauze ārpusē, tad atkal glāze dzēriena, atkal skūpsts. Un tā līdz pusnaktij. Matiass Berlīnē studēja starptautiskās attiecības, bet tobrīd Rīgā atradās mācību praksē Vācijas vēstniecībā Latvijā, kur strādāja par konsula mācekli.
Jau vēlāk, studējot un dzīvojot Vācijā, raksturodama attiecību tēmu ar vīriešiem, Jana atklāja: “Redz, lai arī ir gan vāciskā, gan latviskā pieredze, vācieši man pēc uzstādījuma patīk tā kā vairāk. Bet kāds vecis būs, tāds būs. Latvietis, vācietis vai gruzīns. Man tomēr citi kritēriji izvēlē. Laikam intelekts uzbudina visvairāk. Gan tādā ikdienišķā, gan seksuālā plāksnē. Nespēju ar muļķi kniebties. Bez humora arī nevar. Bet labs humors bez savas kārtīgas intelekta devas arī neeksistē. Un tad jau jāraugās tālāk: jā, gudrs ir, jā, humorē, jā...” Tāpat arī, dzīvojot Vācijā, bijusī humoriste izmainot ēšanas paradumus, atbrīvojās no vairākiem desmitiem lieko kilogramu, tādējādi pārvēršoties teju līdz nepazīšanai.
Beidzamos gados vairās no publicitātes
Pēc Vācijā pavadītajiem pāris gadiem Jana Kalniņa atgriezās Latvijā. Un 2012. gadā atkal parādījās TV ekrānos – šova "Latvijas zelta talanti žūrijā". Toreiz viņa paziņoja, ka humora šovi viņai ir noiets etaps, ka uzsākusi darbu vācu uzņēmumā, kas organizē pasaules koru olimpiādi un mūzikas festivālu "Porta".
2013. gadā Jana sāka darboties kā viena no televīzijas raidījuma "Četras istabas" vadītājiem. Un tad atkal nozuda no TV ekrāniem. Kādu laiku dzīvojusi Vācijā, bet tad atgriezusies Latvijā. 2020. gada rudenī "Kas Jauns" pamanīja Janu, kad Rīgā piketēja Latvijas pasākumu nozares tehniskā nodrošinājuma speciālisti. Todien viņa ar planšeti cītīgi filmēja notiekošo, kā arī intervēja sanākušos pasākumu tehniskos darbiniekus. “Es taisīju tiešraidi kādam ziņu portālam,” atzinās Kalniņa.