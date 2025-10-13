Kāpēc cilvēki baidās no vēja turbīnām? Pētījums atklāj, kas patiesībā nav kārtībā ar vēja ģeneratoriem
Saskaņā ar Igaunijā veikto pētījumu vietējos iedzīvotājus, kuri dzīvo netālu no vēja turbīnām, satrauc ne tik daudz nesaklausāmā infraskaņa, cik parastais, dzirdamais troksnis, ko rada vēja turbīnas.
Infraskaņa neietekmē veselību
Sabiedriskajās diskusijās, kas pavada vēja parku būvniecību, jau daudzus gadus viena no galvenajām bažām ir bailes no neredzamā un nedzirdamā infraskaņa.
Plaši izplatīts uzskats ir, ka tieši tas var izraisīt dažādas veselības problēmas. Lai noskaidrotu, vai šīm bažām ir pamats, Tartu Universitātes zinātnieki sagatavoja sistemātisku zinātniskās literatūras pārskatu par šo tēmu.
"Mēs apkopojām labākos līdz šim pieejamos pētījumus par šo tēmu visā pasaulē un analizējām to secinājumus," skaidroja Tartu Universitātes Vides veselības katedras profesors Hanss Orru, vēsta "err.ee".
Pētījuma rezultāti bija viennozīmīgi
"Saikne starp infraskaņu un veselības traucējumiem izrādījās diezgan skaidra - tās vienkārši nav. Nevienā no eksperimentiem, pat ar daudz spēcīgāku infraskaņu, netika konstatēta negatīva ietekme uz veselību," uzsvēra vides higiēnas speciāliste Trīne Vēbere.
Pēc viņas teiktā, tika analizēti 13 pētījumi, un, balstoties uz tiem, var droši apgalvot, ka infraskaņu nav jābaidās.
Lieks troksnis nevienam nav vajadzīgs
Lai arī mīts par infraskaņas kaitīgumu tika apgāzts, tas nenozīmē, ka vēja parkiem nav nekādas ietekmes. Analīze apstiprināja, ka galvenais traucējošais faktors ir parastais, dzirdamais troksnis.
"Mēs tiešām novērojām saikni tieši ar dzirdamo troksni. Miega traucējumi visbiežāk ir saistīti ar to, ka cilvēks šo skaņu dzird," apstiprināja Vēbere.
Turklāt dažos pētījumos tika norādīta iespējamā saistība ar sirds un asinsvadu slimībām. Tomēr, kā norāda zinātnieki, šādu datu pagaidām nav pietiekami, un cēloņsakarība nav pierādīta.
Tā kā cilvēka auss infraskaņu neuztver, ir viegli pieņemt, ka cilvēku ietekmē tieši šī "noslēpumainā" skaņa. "Patiesībā mēs dzirdam tieši parasto, dzirdamo troksni, un tieši tas ietekmē cilvēkus," skaidroja Orru.