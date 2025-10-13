Uzbekistānas iedzīvotāji sākuši masveidā doties uz Rīgu. Ko viņi šeit meklē?
Pieprasījums pēc ceļojumiem uz Eiropu Uzbekistānas iedzīvotāju vidū ievērojami pieaudzis kopš 2025. gada sākuma, ziņo Uzbekistānas mediji, atsaucoties uz “Aviasales Uzbekistan” datiem.
Pirmajos deviņos mēnešos aviobiļešu rezervāciju skaits no Uzbekistānas uz Eiropu pieaudzis par 38%. Populārāko galamērķu vidū ir Rīga, Frankfurte, Viļņa, Berlīne, Varšava, Minhene, Vīne, Parīze, Budapešta un Prāga. Pirmie pieci galamērķi veido gandrīz pusi no visām rezervācijām.
“Aviasales Uzbekistan” īpaši atzīmē strauju interesi par Rīgu un Viļņu – biļešu rezervācijas uz šīm pilsētām pieaugušas attiecīgi par 63% un 39%.
Uzbekistānas mediji norāda, ka Baltijas valstis piesaista ne tikai tūristus, bet arī darba migrantus. Saskaņā ar Uzbekistānas Centrālās bankas datiem, naudas pārvedumi no Baltijas valstīm (Lietuvas, Latvijas un Igaunijas) šā gada aprīlī–jūnijā pieauguši par 65,6% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
“Pieaugošo interesi par Rīgu un Viļņu mēs saistām ne tikai ar tūrismu. Aizvien vairāk mūsu lietotāju turp dodas darba, mācību vai ģimenes dēļ,” skaidroja “Aviasales Uzbekistan” pārstāvis Ruslans Baiganurovs.