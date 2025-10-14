Kāpēc 40 gadu vecums ir kritisks locītavām?
Locītavu sāpes bieži vien mums nostrādā kā brīdinošs signāls: “Oi, oi, vai tiešām vecums ir klāt?!” Cik šajā pieņēmumā ir patiesības un kā pareizi tad rīkoties, vaicājām pieredzējušajam traumatologam ortopēdam ANDREJAM PEREDISTIJAM. Dakteris ir ORTO Klīnikas dibinātājs un valdes priekšsēdētājs, kuram viens no specializācijas virzieniem ir tik izplatītā ceļa un gūžas locītavas endoprotezēšana.
Sāpes locītavās var būt pirmais signāls, ka organismam nepieciešams papildu atbalsts – piemēram, MagneFlex, kas satur 2. tipa kolagēnu locītavu un muskuļu veselībai.
SĀPES IR SOS SIGNĀLS
- Par ko liecina sāpes locītavā?
- Jebkura problēma locītavā manifestējas ar sāpēm. Respektīvi, cilvēks sāk pamanīt, ka kaut kas nav kārtībā, kad viņam parādās sāpes. Sāpes var būt dažādas: asas, trulas, hroniskas, periodiskas, pastāvīgas, un tas lielā mērā bieži vien ietekmē arī to, cik precīzu diagnozi ir iespējams pacientam noteikt.
- Kādi ir biežākie iemesli, lai rastos locītavu sāpes?
- Iemesli ir daudz un dažādi. Varam tos sadalīt divās lielās grupās. Gados jaunākiem cilvēkiem iemesli pārsvarā ir saistīti ar traumām vai pārslodzēm, savukārt vecā gadagājuma cilvēkiem sāpju pamatā visbiežāk ir dabiski deģeneratīvie procesi. Osteoartrīts ir process, kas notiek locītavās bieži vien saistībā ar novecošanos. Sāpes arī var būt saistītas ar dažāda veida sistēmiskām saslimšanām, piemēram, reimatoīdo artrītu. Tāpēc, dodoties pie ārsta, ir ļoti svarīgi savākt anamnēzi - pacienta vai tuvinieku stāstījumu sīkumos, kā tās sāpes ir parādījušās, kādos apstākļos, ir vai nav bijusi trauma, kā attīstījušās.
- Vai nepieciešami papildus izmeklējumi?
- Mūsu laikos ir pieejami dažādi papildus izmeklējumi, tai skaitā rentgens, magnētiskā rezonanse, kompjūtertomogrāfija, ultrasonogrāfija. Bieži vien cilvēki, nākot pie ārsta, jau ir veikuši dažādus izmeklējumus. Diemžēl nereti tie izmeklējumi, kurus pacients ir veicis, pirms nonācis speciālista redzeslokā, nav adekvāti. Tāpēc es iesaku tomēr sagaidīt to apskati pie speciālista un tikai tad pieņemt lēmumu, kādus konkrētus izmeklējumus pacientam nepieciešams veikt.
- Vai būtu jāuztraucas par locītavu deformācijām vai kustību ierobežojumu arī bez sāpēm?
- Ja nav sāpju, cilvēki bieži vien pacieš gan kustību ierobežojumu, gan arī deformācijas, lai cik dīvaini tas nebūtu. Ja tas notiek pakāpeniski, cilvēks bieži vien adaptējas un ilgstoši ignorē šīs problēmas. Tomēr deformācijas un ierobežojumi kustībām parasti parādās pie nopietnām diagnozēm. Tas nemēdz notikt agrīnās stadijās, izņemot situācijas, kad locītavai ir bijusi trauma.
MĒS UN MŪSU IERADUMI
- Kādi dzīvesveida aspekti kaitē locītavu veselībai?
- Dzīvesveids ietekmē locītavu – tāpat kā visa ķermeņa – veselību. Pārmērīgs vai nepareizs uzturs var novest pie liekā svara, pārmērīgas fiziskās aktivitātes – piemēram, kad sporto vairāk, kā vajag – var dabiski novest pie locītavu pārslodzēm. Smēķēšana, pārmērīga alkohola lietošana, mazkustīgs dzīvesveids - tas viss var kaitēt locītavām.
- Ko nodara pārmērīgas slodzes?
- Iedomājieties mašīnu, ar kuru visu laiku brauc ar paaugstinātiem apgriezieniem, milzīgā ātrumā; noteikti gan dzinējs tiek nokauts ātrāk, gan arī ritošā daļa. Cilvēks daudz neatšķiras, un ar vecumu cilvēka atjaunošanās spējas mazinās, līdz ar to jebkura pārslodze, tostarp liekais svars, rada neatgriezeniskas izmaiņas. It īpaši locītavās un apakšējām ekstremitātēm.
- Mazkustīgums - slikti, pārslodzes arī, kā sabalansēt?
- Ar fiziskajām aktivitātēm nodarboties vajag. Gan ar tām, kas rada pozitīvu fizisku sajūtu, gan arī nodrošina psiholoģisko gandarījumu. Tomēr daudziem patīk sporta veidi, kas ne vienmēr ir piemēroti viņu vecumam. Ir nodarbes, kur tiešām jāskatās, piemēram, grūti iedomāties 75 gadus vecu bokseri ringā, tai pat laikā var viegli iedomāties šī vecuma cilvēku, vingrojam fizioterapijā vai trenažieru zālē.
MUSKUĻI UN ASINSVADI
- Jūs īpaši uzsverat vingrošanas nozīmi – kāpēc?
- Tradicionālā medicīna nezina, kādā veidā var mazināt skrimšļa nodilumu. Visās vadlīnijās skrimšļa nodiluma mazināšanai tiek minētas samērīgas fiziskās aktivitātes, vingrošana, muskuļu balanss, muskuļu labs tonuss. Cilvēkiem novecojot, īpaši pēc 70 gadiem, muskuļu tonuss, ja nevingro, pazūd diezgan ātri. Tas noved pie locītavu pārslodzes; papildus notiek diemžēl nekontrolējami deģeneratīvie procesi. Attiecīgi “ritošā daļa” jeb balsta aparāts cieš diezgan pamatīgi, tas vienkārši nespēj atjaunoties un būt labā stāvoklī. Tas ir ļoti aktuāli mūsdienās, jo cilvēki dzīvo ilgāk. Maksimāli nepieciešama laba fiziskā forma, bet vecumā pēc 70 to ir diezgan grūti panākt. Ap četrdesmit ir pēdējais brīdis, kad jāsāk domāt par savu ķermeni – jo tieši šajā vecumā tie deģeneratīvie procesi aktualizējas. Ja to palaiž garām un sāk vingrot 70 gados, būs grūti atgūt normālu fizisko formu atbilstoši šim vecumam.
- Kā muskuļu tonuss saistīts ar skrimsli?
- Muskuļu stāvoklis ir svarīgs, jo trenējot muskuļus, mēs stabilizējam locītavas, uzlabojam asinsriti ap locītavām un arī palēninām skrimšļa deģeneratīvos procesus, tas ir, skrimšļa nodilumu. Locītavu veselībā pamatu pamats ir muskuļu aparāta stāvoklis un apasiņošana, asinsvadu stāvoklis. Tāpēc asinsvadiem arī ir ļoti liela loma. Viens no iespējamiem neatgriezeniskiem procesiem ķermenī ir asinsvadu sašaurināšanās. Paaugstināts holesterīns asinīs noved pie tā, ka asinsvadu caurlaidība samazinās, attiecīgi skābeklis audiem tiek piegādāts nepietiekamā daudzumā, un no tā cieš gan mīkstie audi, gan kauli, gan locītavas virsmas utt. Lai asinsvadus uzturētu normālā kvalitātē, tad principā vienīgais un svarīgākais būtu sākt laicīgi – lai cik dīvaini tas neskanētu – rūpēties par savu ķermeni. Ļoti labs piemērs ir jogi. Kā izskatās cilvēki, kas regulāri nodarbojas ar jogu? Neatkarīgi no vecuma un no problēmām locītavās, viņi ļoti labi spēj adaptēties tām problēmām ar savu muskuļu aparātu.
DILŠANAS PROCESS NAV APTURAMS
- Kā ārstē skrimšļa nodilumu, iekaisumu?
- Skrimšļa nodilumu izārstēt nevar. Iekaisumu gan var - ar pretiekaisuma zālēm, fizikālajām procedūrām, medikamentu blokādēm un citām pieejamām manipulācijām. Ja locītavām ir problēmas, konkrēti ar skrimsli, to nevar neņemt vērā. Regulāri – vismaz reizi divos trijos gados – vajadzētu apmeklēt traumatologu ortopēdu, veicot attiecīgus izmeklējumus. Mūsu ORTO Klīnika ir moderns traumatoloģijas-ortopēdijas, mugurkaula ķirurģijas un reimatoloģijas centrs – viens no vadošajiem Baltijā. Šeit pacienti var saņemt visu nepieciešamo palīdzību vienuviet: speciālistu konsultācijas, diagnostiku, operācijas un rehabilitāciju. Tas ir ne tikai ērti – tas palīdz risināt locītavu problēmas iespējami ātri un augstā līmenī. Ne velti centrs jau divdesmit gadus ir arī Latvijas Olimpiskās vienības oficiālais sadarbības partneris.
- Zinot, kas ir skrimslis un kāda ir skrimšļa fizioloģija, grūti iedomāties, cik nopietni mēs varam ietekmēt locītavu virsmu stāvokli. Nekas slikts, lietojot kolagēnu nevar notikt, var būt tikai labāk, un skrimslis nav vienīgie audi, kur kolagēns ir nepieciešams. Locītavu un muskuļu veselības atbalstam tiek izmantoti arī kompleksi uztura bagātinātāji, piemēram, MagneFlex no Lotos Pharma, kas satur 2. tipa kolagēnu un citas sastāvdaļas normālai muskuļu un nervu sistēmas darbībai. Pamatota tā lietošana varētu būt cilvēkiem, kuri nezina, cik daudz viņi kolagēna ikdienā vispār saņem ar barību, un droši vien uztura speciālisti to pateiktu. Taču, ja locītavas bojājumi ir neatgriezeniski un ir indikācijas endoprotezēšanai, nevar cerēt, ka uztura bagātinātāji noņems sāpes – tad locītava būs jāprotezē. Diemžēl nav tā problēma tiktāl atrisināta, ka cilvēks ar savu locītavu varētu nodzīvot visu mūžu, nemainot to. Kaut gan iespēja pastāv – viss atkarīgs no tā, kad osteoartrīts ir parādījies, cik cilvēks vēlas kvalitatīvi dzīvot utt.
- Tomēr dilšanas process turpināsies?
- Ar vecumu ir grūti cīnīties. Ja tas process ir sācies un saistīts ar vecuma izmaiņām, tad tur mēs daudz neko mainīt nevaram, iespējams, tikai palēnināt šo procesu. Kontrolēts svars, samērīga fiziskā slodze, regulāra vingrošana, apārstētas blakus saslimšanas, ja tādas ir – tas ir pareizais modelis locītavu veselības uzturēšanai. Un pēc iespējas mazāk stresa - vairāk atpūsties, mazāk strādāt!