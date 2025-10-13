Zobārstniecības klīnika “Sirowa Rīga” ar vērienu svin 30 gadu jubileju un atklāj divus jaunus kabinetus vēsturiskajā centrā
Zobārstniecības klīnika “SIROWA Rīga”, kas jau 30 gadus ir viena no vadošajām zobārstniecības klīnikām Latvijā un Baltijā, šonedēļ ar vērienu un kolēģu aplausiem atklāja divus jaunus zobārstniecības kabinetus savā mājvietā Katrīnas dambī 16. Pasākums notika īpašā gaisotnē, pulcējot visu klīnikas kolektīvu, kas kopā atzīmēja gan paplašināšanos, gan uzņēmuma 30 gadu jubileju.
Līdz ar jauno kabinetu atklāšanu klīnikā tagad darbojas kopumā deviņi kabineti, kas ļaus būtiski uzlabot pacientu plūsmu un samazināt pierakstu gaidīšanas laiku. Līdz šim kabinetu noslodze sasniedza 97%, kas apgrūtināja gan zobu terapijas, gan sarežģītāku mutes dobuma manipulāciju pieejamību.
Jaunajā klīnikas korpusā beidzot izdevies apvienot estētiskās zobārstniecības un ķirurģijas speciālistus vienuviet – blakus kabinetos. Tas nozīmē ērtāku sadarbību ārstiem un vienkāršāku, ātrāku procesu pacientiem, īpaši gadījumos, kad nepieciešams vairāku speciālistu redzējums un vienota ārstēšanas pieeja.
Jaunajā klīnikas daļā izveidots arī speciāls foto stūris, kurā iespējams veikt profesionālas fotofiksācijas un digitālos smaida dizainus. Tas ļauj pacientiem vizuāli ieraudzīt iespējamo rezultātu vēl pirms ārstēšanas uzsākšanas, kas ir būtisks solis mūsdienu estētiskajā zobārstniecībā.
Lai arī zobārstniecības klīnikas “SIROWA Rīga” kvalitātes standarti gadu gaitā nav mainījušies, jaunie kabineti ar modernāko aprīkojumu būtiski papildina klīnikas pakalpojumu klāstu un komfortu gan pacientiem, gan ārstiem.
Svinību laikā tika īpaši sumināti arī ilgstošie kolēģi, kuri uzņēmumā strādājuši jau 15, 20, 25 un pat 28 gadus. Šie cilvēki ir klīnikas stūrakmens un tās profesionālās reputācijas veidotāji.
“Mūsu darbinieku uzticība uzņēmumam ir “SIROWA” pamata fundaments un vilcējspēks. Tieši viņu profesionalitāte, lojalitāte un entuziasms ir iemesls, kāpēc “SIROWA” ne tikai pirms 30 gadiem, bet arī šodien ir līdera pozīcijās zobārstniecības nozarē – ne vien Latvijā, bet visā Baltijā,” uzsver “SIROWA Rīga” mārketinga direktors Kristers Dzenis. “Vēlos pateikties arī visiem mūsu sadarbības partneriem – zobu tehniskajām laboratorijām, materiālu piegādātājiem, ražotājiem un daudziem citiem, kas šo gadu laikā bijuši mūsu stiprais plecs ceļā uz panākumiem.”
Ar jaunajiem kabinetiem zobārstniecības klīnika “SIROWA Rīga” turpina attīstīties, saglabājot savu galveno mērķi – nodrošināt augstākās kvalitātes zobārstniecības pakalpojumus, kas balstīti zināšanās, tehnoloģijās un cilvēciskā pieejā.