Roboti ienāk Latvijas mugurkaula ķirurģijā: Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā atklāj modernu mugurkaula operāciju zāli
10. oktobrī VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” (TOS) svinīgi atklāja mūsdienīgu, ar modernākajām tehnoloģijām un specializētām iekārtām aprīkotu mugurkaula ķirurģijas operāciju zāli, kas tapusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta “Ārstniecības infrastruktūras attīstība VSIA Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” ietvaros.
Šis notikums iezīmē jaunu ēru Latvijas mugurkaula ķirurģijā, nodrošinot maksimālu precizitāti un drošību pacientiem.
Atklāšanas pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja Veselības ministrijas pārstāvji, kā arī universitāšu slimnīcu un reģionālo ārstniecības iestāžu vadītāji, veselības aprūpes speciālisti un TOS mediķi.
“Mērķtiecīgi izmantojot ERAF atbalstu, valsts un pašas slimnīcas finansējumu, spējam nodrošināt mūsdienīgus un ērtus darba apstākļus mediķiem un pasaules līmeņa ārstniecības kvalitāti pacientiem tepat Rīgā. Paldies komandai, jo projekts ir īstenots, iekļaujoties laikā, naudā un arī kvalitātē,” uzsvēra veselības ministra padomnieks pārmaiņu vadības jautājumos Elmārs Martinsons.
Viņš atklāja jauno mugurkaula ķirurģijas operāciju zāli, simboliski iedarbinot robotizēto roku un veicot implanta ievietošanu mugurkaula mulāžā. Šajā demonstrācijā viņam palīdzēja Maksims Segals, klīniskais apmācību speciālists inženieris no Vācijas uzņēmuma “Globus Medical Germany”, kas uzstādīja jaunās iekārtas. Šis brīdis apliecināja pāreju uz jaunu tehnoloģisko līmeni Latvijas medicīnā, kur modernās ierīces kļūst par neatņemamu palīgu ārstiem, nodrošinot precīzāku un drošāku pacientu aprūpi.
Īstenotais projekts ir nozīmīgs ieguldījums gan ārstēšanas kvalitātes uzlabošanā, gan pacientu drošības stiprināšanā. Tas īstenots tieši Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā – ārstniecības iestādē, kur jau vairāk nekā 30 gadus tiek veikts vislielākais mugurkaula operāciju skaits Latvijā, un var pat droši apgalvot, ka nākotnē tā kļūs par mugurkaula ķirurģijas kompetences centru Latvijā.
Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas valdes loceklis Agnis Driksna atzīmēja, ka pasaulē šis ir dinamisks laiks, kurā valda divas pretējas filozofijas. Viena ir karojošā, kas liek visur saredzēt slikto, bet otra, ko parādīja filma “Straume”, ir spēja sadarboties. “Protams, ka bez sadarbības nebūtu iespējams izveidot šādu modernu centru, un, lai sadarbība būtu veiksmīga, ir nepieciešam kopīgs mērķis, ko medicīnā atrast nav grūti. Tā ir mūsu cilvēku veselība,” sacīja A. Driksna.
Jaunā operāciju zāle sniegs ievērojami augstāku precizitāti, labāku vizualizāciju un nodrošinās nervu struktūru monitorēšanu – faktorus, kas mugurkaula ķirurģijā ir īpaši nozīmīgi. Tā pavērs iespējas veikt arī sarežģītas, līdz šim Latvijā nebijušas operācijas.