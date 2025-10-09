Digitālā laikmeta dabisks sabiedrotais redzei
Sākumā vīram tas šķita nieks – neliela migla priekšā acīm pēc garas darba dienas. “Droši vien nogurums vai pārāk daudz laika pie datora ekrāna,” viņš teica. Kad tomēr pierunāju vīru pārbaudīties pie acu ārsta, manas bažas par viņa acu veselību izrādījās brīdinājuma vērtas: tas ir sausās acs sindroms – klusa mūsdienu sabiedrības kaite, kas nemanāmi pārņem tos, kuru ikdiena paiet, skatoties ekrānos.
Atgriezies no vizītes pie acu ārstes, vīrs teica, ka vajag sākt lietot astaksantīnu – dabā spēcīgāko zināmo antioksidantu. “Tas taču ir skaistumam!” teicu viņam, atminoties savas dermatoloģes reiz stāstīto, ka astaksantīns ir pēdējo gadu brīnumainākais atklājums: Holivudas zvaigznes to sauc par skaistuma kapsulu, kas palīdz ādai gluži vai starot no iekšienes, bet pētnieki uzsver tā pārsteidzoši jaudīgo iedarbību, kas kavē arī citus novecošanas procesus un labvēlīgi iedarbojas uz dažādu orgānu funkcionēšanu, tai skaitā uz sirds veselību, mazinot asinsspiedienu un normalizējot asins lipīdu rādītājus. Vasarā dermatologi to iesaka, lai pasargātu ādu no kaitīgajiem UV stariem, bet rudenī – lai atjaunotu ādu pēc sauļošanās.
Pieredzējusī acu ārste vīram teikusi, ka daudzi klīniskie pētījumi liecina, ka dabiskajam astaksantīnam ir ievērojama ietekme arī uz redzes veselību – šis spēcīgais antioksidants ir izcils sabiedrotais cīņā pret oksidatīvo stresu un iekaisumiem, kas ir divi galvenie faktori, kas veicina dažādas acu slimības. Oksidatīvais stress rodas, ja pastāv nelīdzsvarotība starp kaitīgajiem brīvajiem radikāļiem un organisma spēju tos neitralizēt. Acīs šis stress var izraisīt hronisku iekaisumu, samazinātu asaru kvalitāti un radīt diskomfortu. Nepietiekama asaru plēvītes stabilitāte bieži rada graudainības sajūtu vai jutību pret gaismu.
Neitralizējot brīvos radikāļus un samazinot iekaisumu, astaksantīns atbalsta vispārējo acu veselību, potenciāli samazinot arī ar vecumu saistītu acu slimību risku un uzlabojot redzes sniegumu gan vājā, gan spilgtā apgaismojumā. Tas ir pierādījis savu potenciālu tīklenes aizsardzībā, redzes asuma uzlabošanā un acu noguruma mazināšanā.
Mūsu digitālajā laikmetā ilgstoša laika pavadīšana pie ekrāna ir kļuvusi par nozīmīgu problēmu acu veselībai. Bet astaksantīns ir pierādījis ievērojamu efektivitāti acu noguruma un sasprindzinājuma mazināšanā, kas saistīts ar ilgstošu digitālo ierīču lietošanu. Tas palīdz uzlabot asinsriti acīs, uzlabojot to spēju koncentrēties un mazinot diskomfortu, kas bieži rodas pēc ilgstoša acu saspringuma.
Astaksantīns uzlabo redzi 28 reizes efektīvāk par ierastajiem melleņu produktiem un tajos esošo luteīnu. Tas absorbē kaitīgos zilās gaismas starus un neitralizē brīvos radikāļus. Tā lietošanas rezultātā būtiski uzlabojas datora ietekmē bojātā redze – tā kļūst asāka, aktivizējas asinsrite acīs esošajos sīkajos asinsvados; mazinās acu sasprindzinājums, un acs spēja pielāgoties dažādiem attālumiem kļūst lielāka. Astaksantīns spēj stāties ceļā pat vecuma izraisītai makulas deģenerācijai un vecuma kataraktai, kas ir galvenie redzes zuduma cēloņi gados vecākiem cilvēkiem un kas būtiski ietekmē pacientu dzīves kvalitāti un ikdienas produktivitāti.
Ārste ieteica vīram ļoti konkrētu produktu – Latvijas farmācijas zīmola LYL love your life ražotās LYL ASTAXANthin kapsulas. Tas ir 100 % tīrs un dabisks produkts, kas iegūts Zviedrijā no aļģēm pilnīgos bezskābekļa apstākļos un maigā temperatūrā, garantējot maksimālo dabā paredzēto efektivitāti un koncentrāciju. LYL ASTAXANthin ir ietverts kapsulā, kas veidota no augu valsts produktiem, un tāpēc piemērots arī vegāniem, kas mūsu ģimenē nav mazsvarīgi. Acu ārste pastāstījusi arī par lietošanu – pietiek tikai ar vienu kapsulu dienā, lai jau pēc diviem – trīs mēnešiem justu rezultātu.
Taču redzes nogurums un acu sausums vairs nav tikai pieaugušo problēma. Arī bērni arvien biežāk sūdzas par sāpēm acīs, miglainu redzi un nespēju ilgstoši koncentrēties uz ekrānu. Un, zinot, ka mūsu ģimenē aug arī pusaudzis, kurš, visticamāk, līdzīgi kā viņa vienaudži, lielu daļu sava laika pavada pie datora, speciāliste ieminējās, ka nesen veiktā pētījumā novērtēta arī astaksantīna ietekme uz hronisku un akūtu acu sasprindzinājumu skolas vecuma bērniem (10–14 gadi) un rezultāti ir iepriecinoši – astaksantīns efektīvi mazina acu sasprindzinājumu, vienlaikus uzlabojot redzes veiktspējas objektīvos rādītājus.
Nopriecājos, ka daba atkal piedāvā risinājumu problēmai, ko radījis mūsdienu ekrānu laikmets. Nu jau mans vīrs ir sācis lietot manu astaksantīnu. Katram no mums tas dara ko citu – man palīdz atjaunot ādu un ļauj tai starot no iekšienes, bet vīram tas iedod acīm otro elpu. Šis nelielais dabas brīnums, iepakots mazās, viegli norijamās kapsulās, mums abiem ik dienu atgādina, ka veselība sākas no iekšienes – ar rūpēm, līdzsvaru un uzmanību pret sevi. Un, kā saka mūsu acu ārste: skaidra redze – tā ir ne tikai redzēšana, bet arī spēja ieraudzīt, cik svarīgi ir par sevi parūpēties.
"Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu".