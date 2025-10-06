Sieviete ziedo asinis.
Brocēnos notiks asins donoru diena
Asins donoru diena Brocēnos notiks 8. oktobrī, aicinot ikvienu ziedot asinis un palīdzēt glābt dzīvības. Pasākums norisināsies Brocēnu kultūras centrā no plkst. 10.00 līdz 13.00, un līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.
Kādam tas ir ļoti svarīgi!
Katrs asins ziedojums var izglābt līdz pat trīs cilvēku dzīvībām. Nāc un ziedo asinis – tavs labais darbs var glābt kāda dzīvību!