Lietuvā pieaug HIV gadījumu skaits
Lietuvā kopš 2022. gada pieaug saslimšanas ar cilvēka imūndeficīta vīrusu (HIV), kas lielā mērā saistīts ar inficēšanos ārvalstnieku vidū, liecina Nacionālā Sabiedrības veselības centra dati.
No 400 ārvalstniekiem, kam Lietuvā diagnosticēta inficēšanās ar HIV, 70% inficēšanās atklāta pēdējo trīs gadu laikā. Liela daļa inficēto ir cilvēki no Ukrainas, kas vērsušies pēc medicīniskās palīdzības vai konsultējušies nevalstiskajās un valsts institūcijās.
Ārvalstnieki HIV ārstēšanu Lietuvā var saņemt, ja atbilst noteiktiem kritērijiem, piemēram, viņiem ir uzturēšanās atļauja valstī, deklarēta dzīvesvieta un legāls darbs.
Infekcijas slimību speciāliste profesore Raimonda Matuļonīte atzina, ka problēmas ārvalstnieku ārstēšanā rada gan valodas barjera, gan kultūras atšķirības.
HIV infekcija attīstās lēni un var būt nemanāma daudzus gadus - cilvēks jūtas un izskatās vesels, nemaz nenojaušot, ka ir HIV inficēts. Infekcija nav ārstējama, bet ir kontrolējama.
HIV tiek pārnests seksuāla kontakta ceļā, ar asinīm un no mātes bērnam grūtniecības, dzemdību vai zīdīšanas laikā.