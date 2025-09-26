Latvijā pirmo reizi pieejama inovatīva svara samazināšanas metode bez ķirurģiskas operācijas
Rīga, 2025. gada 26. septembris – Dr. Federa Vācijas–Latvijas Kardioloģijas Centrs kļuvis par pirmo ārstniecības iestādi Latvijā, kas veicis endoskopisko kuņģa gastroplastiju (ESG – endoscopic sleeve gastroplasty) – modernu, pasaulē atzītu un minimāli invazīvu svara samazināšanas procedūru. Šī inovatīvā metode, ļauj samazināt kuņģa tilpumu bez ķirurģiskas operācijas un ir vēl viena iespēja ilgtermiņā kontrolēt svaru un tā radītos sarežģījumus. Procedūra tiek izmantota vadošajos klīniskajos centros pasaulē un kopā ar speciālistu uzraudzības programmu nodrošina drošus un noturīgus rezultātus.
Aptaukošanās mūsdienās tiek uzskatīta par vienu no būtiskākajām sabiedrības veselības problēmām. Pasaules Veselības organizācija to dēvē par vienu no 21. gadsimta lielākajiem izaicinājumiem, un arī Latvijā situācija ir satraucoša. Pētījumi rāda, ka vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju vecumā virs 18 gadiem ir ar lieko svaru vai aptaukošanos, bet apmēram piektā daļa sasniegusi aptaukošanās kritērijus ar ķermeņa masas indeksu virs 30. Šie rādītāji liecina, ka nepieciešami jauni un efektīvi risinājumi, kas palīdzētu cilvēkiem ilgtermiņā samazināt svaru un uzlabot veselību, jo liekais svars būtiski palielina risku saslimt ar sirds un asinsvadu slimībām, cukura diabētu, hipertensiju, vēzi vai citām hroniskām saslimšanām.
Kas ir bariatriskā endoskopija?
Bariatriskā endoskopija jeb endoskopiska kuņģa tilpuma samazināšana ir minimāli invazīva, neķirurģiska procedūra, kuras laikā:
- Ar elastīga instrumenta - gastroskopa palīdzību kuņģī tiek ievadīta speciāla šūšanas ierīce;
- Kuņģa iekšpusē tiek izveidotas šuves, kas piešķir tam šauras caurules formu;
- No kuņģa sākotnējā tilpuma saglabājas 30%
- Procedūra ilgst apmēram stundu, un tā neprasa nevienu ādas vai vēdera dobuma griezumu;
- Pacients klīnikā pavada vien 2-3 stundas, pēc kā var doties mājās un bieži vien jau drīzumā atgriezties darbā.
Rezultāti liecina, ka pacienti 6-12 mēnešu laikā vidēji zaudē 15–20% no kopējā ķermeņa svara. Lai gan svara zuduma efekts ir nedaudz mazāks nekā pēc ķirurģiskām procedūrām, šai metodei ir arī būtiskas priekšrocības – tā ir ar īsāku atlabšanas laiku un mazāku sarežģijumu risku kā arī nepieciešamības gadījumā atkārtojama, ja pēc gadiem atkal vērojams svara pieaugums. Panākumi, protams, ir atkarīgi no pacienta motivācijas un dzīvesveida maiņas, taču procedūra ievērojami atvieglo šo procesu, jo mazāks kuņģa tilpums palīdz kontrolēt porciju lielumu, mazināt pārēšanās risku un saglabāt sāta sajūtu ilgāk. Tas nozīmē, ka pacientam ir vieglāk ievērot veselīga uztura principus un noturēt rezultātu ilgtermiņā. Procedūra ir visvairāk piemērota cilvēkiem ar ķermeņa masas indeksu 30-40, kuri ar diētu un fiziskām aktivitātēm vien navspējuši sasniegt vēlamos rezultātus, kā arī pacientiem ar ĶMI >40, kuri nevēlas vai nevar veikt ķirurģisku operāciju.
Pēc procedūras pacientiem jāievēro pakāpeniska diēta - pirmajās četrās nedēļās atļauts lietot tikai šķidru pārtiku, pēc tam uzturā tiek ieviesti mīksti produkti, līdz pāreja uz pilnvērtīgu uzturu notiek 4-6 nedēļu laikā. Ilgtermiņa rezultātu sasniegšanai būtiska ir regulāra uztura speciālista, psihologa un fizisko aktivitāšu speciālista iesaiste, kā arī pacienta paša disciplīna, jo svara samazināšana nav vienreizējs process, bet gan ilgstošs dzīvesveida maiņas ceļš.
Kompleksa programma ilgtermiņa panākumiem
Dr. Federa Centrs īpašu uzmanību pievērš tam, lai pacienti saņemtu ne tikai procedūru, bet arī pilnvērtīgu aprūpi un atbalstu turpmākā gada garumā. Panākumu atslēga ir dzīvesveida maiņa, un mūsu speciālistu komanda palīdz pacientiem šo ceļu paveikt soli pa solim.
Programmas cena – 6750 EUR
Cenā ietilpst:
- Klientu menedžera atbalsts un koordinēšana visa procesa laikā;
- Gastroenterologa konsultācija;
- Uztura speciālista konsultācija un uztura plāna izstrāde;
- Psiholoģiskais izvērtējums;
- Anesteziologa konsultācija;
- Endoskopiskās bariatrijas procedūra;
Pēc procedūras attālināta ārsta uzraudzība līdz vienam gadam.
Pacientiem tiek izstrādāta pakāpeniska uztura un dzīvesveida maiņas programma, ko papildina regulāras konsultācijas un speciālistu atbalsts. Tas palīdz ne tikai sasniegt vēlamo svaru, bet arī noturēt rezultātus ilgtermiņā. “Ar bariatriskās endoskopijas ieviešanu, mēs atveram jaunu lappusi cīņā ar aptaukošanos. Tā ir droša, efektīva un inovatīva metode, kas apvienota ar pilnu uzraudzības programmu, lai pacienti ne tikai zaudētu svaru, bet arī iemācītos dzīvot veselīgāk ilgtermiņā,” uzsver Dr. Federa Vācijas–Latvijas Kardioloģijas Centra gastroenterologs, endoskopijas speciālists Dr. Eduards Krustiņš.
Dr. Federa Centrs ir mūsdienīga, multidisciplināra medicīnas iestāde, kas apvieno jaunākās tehnoloģijas un augsta līmeņa speciālistu zināšanas. Ar bariatriskās endoskopijas ieviešanu un kompleksās programmas nodrošināšanu Centrs vēlreiz apliecina savu mērķi - piedāvāt Latvijā modernākās un pasaulē atzītākās ārstniecības metodes, lai palīdzētu pacientiem uzsākt ceļu uz veselīgāku dzīvi.