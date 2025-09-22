24. septembrī atzīmēs Starptautisko Ģimenes hiperholesterinēmijas dienu
Atzīmējot Starptautisko Ģimenes hiperholesterinēmijas dienu 24. septembrī, pacientu biedrība ParSirdi.lv kopā ar kardiologiem aicina pievērst uzmanību slimībai, kas skar 1 no 250 iedzīvotājiem un kas neārstēta jau agrīnā vecumā (30-40 gados) var radīt nopietnas sirds un asinsvadu slimības riskus, tostarp, infarktu vai pat nāvi.
Ģimenes hiperholesterinēmijai (ĢH) raksturīgs ļoti augsts holesterīna līmenis, kas tiek pārmantots no vecākiem. Tā skar 1 no 250 cilvēkiem, līdz ar to Latvijā šobrīd varētu būt ap 7000-8000 pacientu, kas pakļauti šīs slimības riskam. Pateicoties Latvijas Ģimenes hiperholesterinēmijas reģistram, šobrīd Latvijā ir identificēti aptuveni 700 cilvēki ar apstiprinātu ĢH diagnozi, kas saņem atbilstošu ārstēšanu un aprūpi.
Turklāt šogad aprit 10 gadi, kopš Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Kardioloģijas centrā sācis darboties Latvijas Ģimenes hiperholesterinēmijas reģistrs. Tas ir nozīmīgs sasniegums, kas būtiski uzlabojis ģimenes hiperholesterinēmijas pacientu aprūpi Latvijā. Pacientiem tas sniedz iespēju saņemt konsultācijas pie zinošiem ārstiem, kuri var precizēt diagnozi un izvērtēt, vai ir nepieciešams uzsākt ārstēšanu, kā arī palīdz noskaidrot, vai šī slimība ir pārmantota arī pacienta ģimenes locekļiem.
“Ģimenes hiperholesterinēmija skar 1 no 250 – 300 cilvēkiem, kas nozīmē, ka Latvijā šobrīd varētu būt vismaz 7000 pacientu ar šo slimību. Diemžēl vairums šo pacientu par savu slimību pat nenojauš, jo nekad nav pārbaudījuši holesterīna līmeni asinīs vai nav aizdomājušies, ka tāda problēma var pārmantoties no vecākiem. Tāpēc mūsu uzdevums ir laicīgi diagnosticēt šādus pacientus, nozīmēt atbilstošu ārstēšanu, kā arī noteikt slimības risku ģimenes locekļiem. Pirmais, ko aicinu ikvienu izdarīt – pārbaudīt savu holesterīna līmeni un konsultēties ar ģimenes ārstu par nākamajiem soļiem,” uzsver Gustavs Latkovskis, LĢHR izveidotājs un vadītājs, Latvijas Universitātes profesors, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas kardiologs.
Holesterīnu vajadzētu pārbaudīt arī bērniem, atzīst prof. G. Latkovskis: “Vislabākais brīdis, kad var atpazīt ĢH, ir bērnībā pirmsskolas vecumā (ap 5-6 gadiem). Ja “sliktais” jeb ZBL holesterīns ir virs 3,5 mmol/l, noteikti vajadzētu konsultēties ne tikai ar ģimenes ārstu, bet arī ar bērnu endokrinologu. Un, ja bērnam konstatē tik augstu holesterīna līmeni, tad svarīgi pārbaudīt arī vecākus, brāļus un māsas.”
Kā atklāt augstu holesterīnu un ģimenes hiperholesterinēmiju laicīgi?
1.Ikvienam jānosaka savs holesterīna līmenis – vislabāk uzreiz pie ģimenes ārsta noteikt visus sešus holesterīna rādītājus, tostarp, ZBL holesterīnu, kopējo holesterīnu, augsta blīvuma lipoproteīnu jeb ABL holesterīnu, ne-ABL holesterīnu, triglicerīdus un lipoproteīna(a) līmeni asinīs.
2. Jākonsultējas ar ģimenes ārstu un/vai kardiologu par nākamajiem soļiem, lai veiktu izmaiņas dzīvesveidā un nepieciešamības gadījumā uzsāktu ārstēšanu.
3. Uzziniet vairāk par ĢH, kā arī to, kā sagatavoties konsultācijai pie lipīdu speciālistiem Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcā: www.parholesterinu.lv