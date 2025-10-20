Atradusies skolniece, kura policijas meklēšanas laikā pati komentēja ziņas par sevi
Meitene ir atgriezusies savā dzīvesvietā.
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirkņa amatpersonas pārtrauc meklēt bezvēsts prombūtnē bijušo pusaudzi.

Meitene ir atgriezusies savā dzīvesvietā, un viņas dzīvībai un veselībai briesmas nedraud.

Kā iepriekš vēstījām, pati meitene vairākkārt komentējusi Valsts policijas "Facebook" lapas paziņojumu par viņas meklēšanu, piemēram, (saglabājot rakstītājas gramatiku) "Bro chill mums vis ok nav skolā vairāk so chill", "Kad bērnus sit aiztiek jums vienalga", "Nu kas liekat mani mierā......".

