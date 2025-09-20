Zinātnieks brīdina: šajos augļos slēpjas indīgas vielas
Augļi ir lielisks papildinājums rīta putrai, taču daži no tiem prasa īpaši rūpīgu mazgāšanu, jo to mizā var uzkrāties ievērojams daudzums pesticīdu, brīdina uztura speciāliste Karīna Mihelsa.
Pēc viņas teiktā, iespēju robežās būtu vēlams dot priekšroku bioloģiskas izcelsmes augļiem, kas audzēti bez kaitīgu ķīmisko vielu izmantošanas un tādēļ ir drošāki veselībai.
Noskaidrot, vai pesticīdi kopā ar pārtiku nonākuši organismā, iespējams ar urīna analīzes palīdzību, laikrakstam Kurier pastāstīja profesore Karīna Mihelsa. Pēc viņas teiktā, cilvēkiem, kuri dod priekšroku bioloģiski audzētiem dārzeņiem un augļiem, pesticīdu līmenis organismā parasti ir ievērojami zemāks.
Mihelsa arī publicēja sarakstu ar augļiem, dārzeņiem un ogām, kuros var būt īpaši daudz augu aizsardzības ķimikāliju, kā arī to produktu sarakstu, kuros šādas vielas sastopamas salīdzinoši reti un mazā daudzumā.
Visvairāk pesticīdu var saturēt šādi produkti:
- zemenes
- āboli
- bumbieri
- persiki
- nektarīni
- vīnogas
- ķirši
- mellenes
- zaļās pupiņas
- spināti
- kāposti
- saldie pipari
Visiem šiem produktiem Mihelsa iesaka dot priekšroku bioloģiskajiem. Lieliska izvēle ir arī dārzeņi un augļi no pašu dārza, kuru audzēšanā nav izmantotas nekādas ķīmiskas augu aizsardzības vielas.
Īpaši daudz kaitīgu vielu var saturēt augļi, dārzeņi un ogas, kas ievesti no valstīm ārpus Eiropas Savienības, jo citviet nereti tiek lietoti augu aizsardzības līdzekļi, kas Eiropā ir aizliegti.
Ja iegādājas nebioloģiskos produktus tirgū vai veikalā, tos pirms lietošanas būtu īpaši rūpīgi jānomazgā. Augļiem un dārzeņiem ar raupju mizu vislabāk izmantot birsti, raksta "Postimees.ee".
Vismazāk pesticīdu parasti satur šādi produkti:
- burkāni
- sīpoli
- sēnes
- avokado
- zirņi
- kāposti
- sparģeļi
- cukurkukurūza
- ananasi
- papaijas
- melones
- kivi
- mango
- batātes
- arbūzi
Pēc Mihelsas teiktā, bez bažām var iegādāties arī apelsīnus, banānus un citus augļus ar mizu, ko parasti neēd - gan veikalā, gan tirgū. Tomēr arī šos augļus vajadzētu rūpīgi nomazgāt pirms mizošanas.