Vairs nevajadzēs raizēties par receptēm ārzemēs: drīzumā Latvijas receptes varēs izmantot visā ES
Latvieši arvien aktīvāk izmanto e-receptes ārzemēs: 2025. gada astoņos mēnešos Eiropas Savienības (ES) aptiekās izpildītas 1668 e-receptes. Sistēma paplašinās, un līdz 2029. gadam tā aptvers visu Eiropas Savienību, norāda Latvijas Digitālās veselības centra valdes loceklis Juris Gaiķis.
Šogad visbiežāk zāles pēc Latvijas e-receptēm iegādātas Igaunijā (65%) un Lietuvā (25%). Pašlaik tās iespējams izmantot arī Polijā, Čehijā, Portugālē un daļā Spānijas. Notiek pārrobežu medicīnisko datu apmaiņas testēšana ar Horvātiju. Šogad sistēmai pievienosies Somija, bet līdz 2029. gadam – visas pārējās ES valstis. Tādējādi pēc četriem gadiem recepšu zāles varēs iegādāties visā Eiropas Savienībā, vēsta LSM+.
“Tā ir ļoti ērta sistēma cilvēkiem, kuriem nepieciešams iegādāties medikamentus ceļojot vai atrodoties komandējumā ārzemēs. Zāļu iegādes kārtība ir tāda pati kā Latvijā – jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai eID karte. Taču ir arī daži ierobežojumi: ārzemēs nevar iegādāties psihotropās un narkotiskās vielas, kā arī speciālos medikamentus, kas tiek gatavoti konkrētam pacientam,” skaidro Gaiķis.
Eiropas valstīs medikamentu cenas var atšķirties, tādēļ viņš pieļauj, ka daži dodas uz noteiktām valstīm tieši lētāku zāļu dēļ. Tomēr to nevar nosaukt par sistēmu: “Pārsvarā cilvēki zāles ārzemēs pērk atvaļinājuma vai komandējuma laikā. Pirkumu skaits ārvalstīs – 1668 – nav tik liels, lai secinātu, ka daudzi speciāli brauc uz ārzemēm pēc zālēm. Salīdzinājumam: Latvijā tiek izpildīts līdz miljonam recepšu.”
Ārzemēs iespējams iegādāties arī kompensējamos medikamentus. Tiesa, tur par tiem jāmaksā pilna cena, bet, atgriežoties Latvijā, jāiesniedz pieprasījums Nacionālajā veselības dienestā, lai izmaksas tiktu atmaksātas.