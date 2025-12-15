ASV noslepkavots slavenais režisors Robs Reiners un viņa sieva Mišela
Svētdien, 14. decembrī, savās mājās Losandželosā tika atrastas slavenā ASV režisora Roba Reinera un viņa sievas Mišelas mirstīgās atliekas. Kā norāda varas iestādes, patlaban tiek nopratināts viņu dēls Niks.
Varas iestādes saņēma izsaukumu uz režisora mājvietu svētdien ap plkst. 15.30. Ierodoties notikuma vietā, viņi atrada 78 gadus veca vīrieša un 68 gadus vecas sievietes līķus. Kā norāda vairāki mediji, bojā gājušie ir Robs un Mišela Raineri.
Vairāki avoti, kas runājuši ar Raineru ģimenes tuviniekiem, dzīvesstila žurnālam "People" apstiprina, ka slepkavībā vainojams pāra dēls Niks. Policija šo informāciju vēl nav apstiprinājusi, tomēr norāda, ka 32 gadus vecais Niks šobrīd tiek nopratināts.
2016. gada intervijā žurnālam "People" Niks atklāja, ka gadiem ilgi cīnās ar narkotiku atkarību, kas sākās jau agrīnos pusaudža gados. Viņš norādīja, ka jau 15 gadu vecumā devies uz rehabilitācijas centru, bet brīžos, kad atkarība kļuva nekontrolējama, viņš attālinājās no ģimenes un ievērojamus laika posmus pavadīja kā bezpajumtnieks. Viņa dzīvesstāsts daļēji ticis atspoguļots autobiogrāfiskā filmā "Būt Čārlijam".
Režisors Robs Rainers dzimis Bronksā, Ņujorkas štatā, 1947. gadā. Viņa tēvs bija leģendārais komiķis Karls Reiners, bet māte — aktrise un dziedātāja Estela Lebosta. Robs un Mišela iepazinās filmas "When Harry Met Sally" uzņemšanas laukumā, un pāris apprecējās 1989. gadā. Viņu laulībā piedzima trīs bērni. Robs ir bijis režisors tādās iemīļotās Holivudas filmās kā "Princese līgava", "Mizerija", "This Is Spinal Tap", "Stand by Me", "When Harry Met Sally..." un "A Few Good Men".