Ar Jauns.lv sazinājies kāds noslēpumains “Telegram” pārstāvis - viņu jau ilgu laiku “medī” Ukrainas prese
Īsi pēc tam, kad Jauns.lv publicēja kritisku rakstu par “Telegram” radītajiem riskiem Latvijas valsts un iedzīvotāju drošībai, notika kas negaidīts – ar redakciju sazinājās “Telegram” pārstāvis. Vēsturē nav daudz gadījumu, kad žurnālisti sagaida jebkādu atsaucību no šī sociālā tīkla vadības.
“Narkodīleri, Kremļa aģenti un sabotieri tavā telefonā - Kā Latvijas iedzīvotājus apdraud Krievijā radītais “Telegram”” – šādi novembra izskaņā pieteicām materiālu par skandalozo saziņas vietni.
Tajā īsi aplūkojām “Telegram” vēsturi, izcelsmi, kā arī Latvijas likumu un drošību sargājošo iestāžu viedokļus par vietnes ietekmi uz sabiedrību.
Rietumu mediji “Telegram” kritiski aplūko itin bieži, tamdēļ grūti saprast, vai tieši skarbais virsraksts bija tas, kas (iespējams, caur kādu interneta, mediju satura monitoringa rīku), pievērsa uzmanību Jauns.lv rakstam.
Taču jau tās pašas dienas (24. novembrī) vakarā saņēmām ļoti garu e-pastu no “Telegram” (press@telegram.org). Rakstītājs/a sevi pieteica kā “Remi Vaughn”.
Kas neiepatikās “Telegram”?
“Telegram” vēstules tonis bija visnotaļ draudzīgs – persona, kas uzdevās par šīs saziņas vietnes pārstāvi atsaucās uz virkni Jauns.lv publikācijā minētu lietu un aicināja tās “papildināt” ar “Telegram” komentāru.
“Pirmkārt, ja jūsu redzeslokā nonācis jebkāda veida kaitīgs saturs iekš “Telegram”, mēs ļoti novērtētu, ja jūs varētu nosūtīt saites uz to, lai moderatori varētu šo saturu izvērtēt,” pēc īsa ievada raksta “Telegram” pārstāvis.
Uzreiz pēc tam tiek “lūgts” veikt vairākus ļoti specifiskus labojumus iepriekšējā publikācijā.
Visvairāk šim “Telegram” pārstāvim nepatīk tas, ka šis sociālais tīkls – konkrēti, tā juridiskā seja “Telegram FZ-LLC” tiek saukts par “krievu uzņēmumu” (par spīti tam, ka dibinātājs ir Krievijā ilgu laiku nodzīvojušais krievu izcelsmes tehnoloģiju biznesmenis Pāvels Durovs), kā arī tas, ka “Telegram” tiek izcelta kā vide, kurā norit virkne noziedzīgu darbību, tostarp narkotiku, nelegālo e-cigarešu un bērnu pornogrāfijas aprite.
Šo visu lūgts papildināt ar sausiem “”Telegram” oficiālajiem komentāriem”, kuru pamatdoma ir – sociālā tīkla komanda dara daudz, lai šādas aktivitātes ierobežotu, kā arī aicina it visus lietotājus ziņot par jebkādām pretlikumībām.
Pēcāk savā komentārā šis “Remi Vaughn” pievēršas arī Jauns.lv rakstā izskanējušajam par Krievijas specdienestu aktivitātēm “Telegram”, tostarp sabotieru u.c. noziedznieku vervēšanu, kuriem tiek doti uzdevumi Rietumvalstīs.
“Vervēšana noziedzīgiem mērķiem ir stingri aizliegta Telegram lietošanas noteikumos, un šāds saturs tiek nekavējoties dzēsts, tiklīdz tas tiek atklāts. Telegram ir rīks miermīlīgai vārda brīvībai, nevis karadarbībai,” apgalvo “Telegram” pārstāvis.
Realitāte gan mudina domāt ko citu – sākums virknei Krievijas specdienestu izvērstu sabotāžu Polijā, Baltijā un citviet sākas tieši ar saraksti “Telegram”.
Tieši šajā sociālajā tīklā visbiežāk darboties izvēlas arī dažādi Krievijas agresīvā kara atbalstītāji, aktīvisti un ziedojumu vācēji dažādām Krievijas bruņoto spēku vienībām un atzariem, tostarp, savulaik arī “Vagner”. Šāds gadījums konstatēts arī Latvijā, kur atbalstu “Vagner” veicināja aktīvists, bijušais politiķis Igors Kuzmuks.
Noslēpumainais “Telegram” runasvīrs pamanīts arī Ukrainas presē
Interesanti, ka, pētot, kas tad īsti ir šis “Telegram” runasvīrs, kurš sevi piesaka kā “Remi Vaughn”, atradām precīzi neko, kas liecinātu, ka šāda persona realitātē eksistē. Gluži pretēji – internetā šis atslēg-personvārds uzreiz noved pie Ukrainas mediju publikācijām, kurās atkārtoti secināts, ka šāda persona nemaz neeksistē.
Ukrainas vietne “Infolight” pat vērsusies “Telegram” ar lūgumu apstiprināt/pierādīt, ka šāds cilvēks patiesi strādā. Žurnālistu lūgums, kā ziņo medijs, ir ticis ignorēts. Iemesls “Remi Vaughn” saziņai ar Ukrainas mediju esot bijis līdzīgs kā Jauns.lv gadījumā – šādi “Telegram” reaģējis uz sev neglaimojošu publikāciju.
Pretjautājumus “Telegram” izvēlas ignorēt
Jauns.lv saziņu ar “Remi Vaughn” turpināja, nosūtot virkni pretjautājumu, atbildēm uz kuriem vajadzētu pamatot iepriekšējā “Telegram” e-pastā atsūtītos “lūgumus” labot publikāciju.
Lūdzām dalīties ar konkrētu statistiku par satura moderāciju tieši Latvijā, paskaidrot, vai “Telegram” tiešām ir bijis atsaucīgs, sazinoties ar Latvijas likumu un publisko informācijas telpu sargājošajām instancēm (Valsts policija, NEPLP u.c.).
Vērsām “Telegram” uzmanību uz to, ka paši populārākie Latvijai, Baltijai naidīgie, prokremliskie konti un grupas iekš šī sociālā tīkla joprojām (un līdz šim) bez problēmām ir bijuši aktīvi un izplatījuši saturu, kā arī aicinājuši kaitēt Latvijai, ziedot, tostarp finanšu līdzekļus Krievijas karā iesaistītajiem. Attiecīgi vaicājām – vai nav korekti secināt, ka “Telegram” satura moderācija vienkārši ir neefektīva.
Uz šiem jautājumiem atbilde pēc vairākām nedēļām tā arī nav saņemta.