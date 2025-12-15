Svarīga informācija no VSAA - pārrēķinātas pensijas un sociālie pabalsti. Kas vēl mainīsies no 2026. gada 1. janvāra
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pārrēķinātās minimālās vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensijas, kuras izmaksā par esošo mēnesi, un minimālās apdrošināšanas atlīdzības klienti saņems jau janvārī.
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstus (VSNP) un apgādnieka zaudējuma pensijas, kuras izmaksā par iepriekšējo mēnesi, par janvāri saņems februārī.
Ievērībai: par esošo mēnesi izmaksā apgādnieka zaudējuma pensijas, kuras piešķirtas līdz 2020. gada 31. decembrim un kuru izmaksa nepārtraukti turpinās;
par iepriekšējo mēnesi izmaksā apgādnieka zaudējuma pensijas, kuras piešķirtas no 2021. gada 1. janvāra.
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts
Minimālais apmērs mēnesī:
- vecuma gadījumā – 187 eiro;
- apgādnieka zaudējuma gadījumā par bērnu līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai – 213 eiro, no septiņu gadu vecuma – 255 eiro.
- VSNP apmērs personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti tāpat kā līdz šim ir atkarīgs no nodarbinātības – nestrādājošiem pabalsta saņēmējiem papildus piešķir piemaksu.
VSNP apmēra ietekme uz citiem VSAA pakalpojumiem
- Valsts sociālais pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam un mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei – 187 eiro mēnesī.
- Apbedīšanas pabalsts apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā – 561 eiro (3 x 187), ja apgādībā bijušais miris 1. janvārī vai vēlāk.
- Apbedīšanas pabalsts bezdarbnieka nāves gadījumā – 561 eiro (3 x 187), ja bezdarbnieks miris 1. janvārī vai vēlāk.
- Kaitējuma atlīdzības (par darba negadījumiem līdz 1997. gada 1. janvārim) apmērs personām, kurām tā ir noteikta VSNP apmērā – 187 eiro mēnesī.
- Bezdarbnieka pabalsta apmērs noteikts 60% no divkārša VSNP apmēra (60% no 374 eiro), pabalstu jaunajā apmērā izmaksās par bezdarba periodu no 1. janvāra.
Apgādnieka zaudējuma pensija vai atlīdzība par apgādnieka zaudējumu
Minimālais apmērs mēnesī katram bērnam:
- no dzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai – 213 eiro,
- no septiņu gadu vecuma – 255 eiro.
Vecuma pensija
Minimālo apmēru nosaka, minimālās vecuma pensijas aprēķina bāzei (213 eiro, personām ar invaliditāti kopš bērnības –255 eiro) piemērojot koeficientu 1,2 un par katru nākamo gadu, kas pārsniedz vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo apdrošināšanas stāžu (20 gadi), apmēru palielinot par diviem procentiem no minimālās vecuma pensijas aprēķina bāzes.
Ja personas Latvijas apdrošināšanas stāžs ir:
- vismaz 20 gadi (vai, ja pensija piešķirta līdz 2025. gada 31.decembrim ar mazāku vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo apdrošināšanas stāžu), minimālās vecuma pensijas apmērs nevar būt mazāks par 255,60 eiro (213 x 1,2), personām ar invaliditāti kopš bērnības – 306,00 eiro (255 x 1,2);
- 21 un vairāk gadi, minimālo vecuma pensijas apmēru nosaka, palielinot to par 4,26 eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu, personām ar invaliditāti kopš bērnības – par 5,10 eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu.
Plašāku informāciju par pensiju un atlīdzību minimālo apmēru un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru paaugstinājumu meklē šeit.