Bezmaksas higiēnas preču pieejamība arī augstskolās? Ministrijai uzdots izvērtēt šādu iespēju
Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisija otrdien uzdeva Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) līdz novembrim izvērtēt iespēju tiesiskajā regulējumā noteikt bezmaksas higiēnas preču pieejamību plašākā izglītības iestāžu lokā, ne tikai vispārējās izglītības iestādēs. Apakškomisijas deputāti atzinīgi novērtēja pilotprojekta rezultātus par bezmaksas higiēnas preču nodrošināšanu meitenēm skolās un aicināja vērtēt iespēju šādu prasību nostiprināt arī augstākās izglītības iestādēs.
IZM valsts sekretāra vietniece Kristīne Niedre Lathere norādīja, ka situācija skolās atšķiras - dažās šīs preces ir brīvpieejas, citur pieejamas tikai medmāsu kabinetā. Viņa uzsvēra, ka ceļš vēl jāveic, lai preces būtu patiešām brīvpieejamas, jo šobrīd ierobežotā pieejamība rada grūtības un neērtības meitenēm. Tiks turpinātas sarunas ar pašvaldībām par iniciatīvas īstenošanu, ņemot vērā ierobežotos līdzekļus un iespējamo slodzi uz skolu un pašvaldību budžetiem.
Sieviešu sadarbības tīkla vadītāja Inete Ielīte norādīja, ka pilotprojekta īstenošanai nepieciešamais finansējums ir aptuveni 316 000 eiro, kas ir mazāk nekā sākotnēji prognozēts.
Valdība pagājušā gada oktobrī noteica, ka vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ir jānodrošina vidējas uzsūcamības bezmaksas menstruālās higiēnas paketes.
Preču atrašanās vietu nosaka pati iestāde. Pašlaik risinājumi un pieejamība atšķiras starp skolām - dažas tās nodrošina pēc pieprasījuma vai brīvprātīgi, bet valdība vērtē iespēju paplašināt šo preču brīvu pieejamību visās skolās.
Menstruālo higiēnas preču nodrošināšana visās Latvijas skolās vidēji varētu izmaksāt 1886 eiro gadā. Situācija var atšķirties starp skolām. Vidējā skolā ar 500 meitenēm mēnesī tiek izsniegtas desmit līdz 15 paketes.
Latvijā 668 izglītības iestādēs mācījās 77 785 meitenes vecumā no 11 līdz 19 gadiem. Pētījumi rāda, ka vismaz 15% meiteņu ir kavējušas skolu finansiālu apsvērumu dēļ, jo nav spējušas iegādāties higiēnas paketes.