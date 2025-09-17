Sekas būs redzamas uzreiz! Ko ņemt vērā, ja tev jānodod asins analīzes
Pat glāze minerālūdens, rīta kafija vai tēja var ietekmēt asinsanalīžu rezultātus, tāpēc, lai tie būtu precīzi, ir nepieciešama sagatavošanās. Kas jāņem vērā pirms došanās uz laboratoriju, TV24 raidījumā “Ārsts atbild” stāsta Skrides klīnikas galvenā māsa Dace Kancāne.
Klīnikas galvenā māsa uzskaita, kādas rekomendācijas pirms asinsanalīžu nodošanas jāievēro. Viena no tām – neēst 8-12 stundas pirms analīzēm, tās nodot tukšā dūšā līdz pl. 9.00. “Ja tas nav iespējams, tad vēlams būtu neēst vismaz četras stundas pirms asinsanalīžu nodošanas. Kāpēc? Kancāne skaidro: “Jo organismam ir jāattīrās no ēdiena, un svarīgi arī, protams, kas ir ēsts. Piemēram, nav ieteicams iepriekšējā dienā ēst treknu, lietot alkoholu, jo tas arī ietekmē rādītājus. Pat glāze minerālūdens no rīta var izmainīt bioķīmijas rezultātus, jo minerālūdens satur skābekļa dioksīdu un arī minerāļus.”
Pirms analīžu nodošanas nevajadzētu dzert arī rīta kafiju. Pārlieku liels tējas daudzums arī kaitē, jo tēja satur tanīnu, kas padara asinis viskozas, biezas, līdz ar to ir grūtāk paņemt asins paraugu. Tāpēc, lai asinsanalīžu rādījumi būtu pēc iespējas precīzāki, visieteicamākais ir pirms došanās uz laboratoriju izdzert glāzi ūdens. “Ja ir iespēja, var paņemt līdzi kaut ko ēdamu, ko apēst pēc tam. Bet no rīta uz analīzēm tomēr doties tukšā dūšā,” piebilst Kancāne.