Miežagrauds - sīks iekaisums, kas var novest līdz meningītam
Miežagrauds daudziem šķiet niecīga problēma, taču tas var sagādāt gan stipras sāpes, gan redzes apdraudējumu. Ārsti brīdina – nepareiza rīcība vai ārstēšanas atlikšana var novest pie nopietnām sekām.
Konsultē P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas un Veselības centra 4 oftalmoloģe Solveiga Zālīte.
Zināšanai
Miežagrauds ir akūts bakteriāls iekaisums, kas rodas, nosprostojoties plakstiņos esošajiem sviedru un tauku dziedzeriem. Tas var veidoties augšējā vai apakšējā plakstiņa ārpusē vai iekšpusē gļotādā.
Tie, kas kaut reizi saskārušies ar miežagraudu, zina, cik tas var būt nepatīkams un traucējošs. Bet kā šajā situācijā rīkoties – gaidīt, kamēr pāries, vai ķerties pie ārstēšanas?
Biežāk miežagrauds veidojas cilvēkiem, kuri cieš no sausās acs sindroma, kontaktlēcu valkātājiem, kuri neievēro higiēnu. Arī tiem, kuri cieš no plakstiņu iekaisuma un neievēro plakstiņu higiēnu. Nereti tas parādās, pazeminoties imunitātei. Turklāt jāņem vērā, ka imunitāti pazemina ne tikai slimības, bet arī hronisks stress.
Miežagraudu novēro arī hronisku slimību gadījumā, piemēram, cukura diabēta, kuņģa-zarnu trakta slimību pacientiem, kuriem sliktāk uzsūcas B grupas vitamīni, kā arī onkoloģijas, HIV slimniekiem, kuriem arī ir pazemināta imunitāte.
Akūta iekaisuma simptomi
Parasti izveidojas viens miežagrauds. Tas rada ļoti nepatīkamus simptomus – plakstiņš ir sāpīgs, apsārtis, jutīgs, pietūcis, var sataustīt mazu bumbulīti, dažreiz ir redzams strutu galiņš, acs var asarot, ir nepatīkami skatīties uz gaismu.
Mēdz būt situācijas, kad vienā acī ir vairāki miežagraudi; tas visbiežāk saistīts ar imunitātes pazemināšanos. Tādās reizēs jāmeklē iemesls – iespējams, tikko pārslimota kāda infekcija, bet var gadīties, ka jāpārbauda kuņģa-zarnu trakts un cukura līmenis asinīs.
Daudzpakāpju ārstēšana
* Siltas un sausas kompreses. Tiklīdz miežagrauds parādījies, vairākas reizes dienā uz 10 minūtēm uzliec sausu, siltu kompresi, piemēram, vārītu olu. Tas veicinās miežagrauda atvēršanos un strutu izdalīšanos.
* Plakstu higiēna. Ja uz skropstām redzami izdalījumi, svarīgi ievērot plakstiņu higiēnu – vairākas reizes dienā attīri plakstiņus ar vārītu siltu ūdeni vai kumelīšu tēju. Šim nolūkam var izmantot arī aptiekās nopērkamas speciālas salvetes plakstiņiem, kas piesūcinātas ar dezinficējošu tējas koka eļļu.
* Recepšu pilieni acīm. Parādoties miežagraudam, laikus jāmeklē acu ārsta palīdzība, jo iekaisums ir jāārstē ar medikamentiem. Ārsts izrakstīs antibiotiķus pilienu vai ziedes formā, kas lokāli jālieto vismaz piecas dienas. Ja lietosi zāles tikai tik ilgi, kamēr ir simptomi, un tad pārtrauksi, var veidoties antibiotiķu rezistence, kas nozīmē, ka nākamreizē šīs zāles vairs nepalīdzēs. Tāpat ārsts var ieteikt ziedi, kas veicina strutu izdalīšanos.
* Antibiotikas. Ja miežagrauds ir dziļi un ļoti liels vai arī ja vienā acī ir vairāki miežagraudi, acu ārsts var lemt pat par iekšķīgi lietojamu antibiotiku izrakstīšanu; tās jālieto 5–7 dienas.
* Vitamīni. Papildus medikamentozajai terapijai iesaka dzert B grupas vitamīnus, cinku, selēnu un rauga tabletes, kas jālieto vismaz 2–3 mēnešus.
* Operācija. Ja miežagrauds neatveras vai neizzūd 1–2 nedēļu laikā, nepieciešama ķirurģiska ārstēšana, kuras laikā to atver un iztīra. Tā ir vienkārša operācija, ko veic dienas stacionārā, un tajā pašā dienā var doties mājās.
Četri kategoriski nē
1. Neberzē aci.
2. Nespied! Nekādā gadījumā miežagraudu nedrīkst spiest vai pārdurt, lai veicinātu strutu izdalīšanos. Tas infekciju var tikai pastiprināt, un tā var izplatīties tālāk, sliktākajā gadījumā var pat attīstīties meningīts.
3. Nelieto kontaktlēcas, kamēr miežagrauds nav izārstēts. Lielākā daļa cilvēku lieto mēneša kontaktlēcas. Ja izveidojies miežagrauds, tās izmantot vairs nedrīkst. Pat ja esi tās lietojusi tikai dažas dienas, tās ir jāmet ārā.
4. Nelieto steroīdu pilienus vai ziedes bez acu ārsta konsultācijas.
Kad nekavējoties jāvēršas pie acu ārsta?
* Ja ātri veidojas izteikta tūska ne tikai uz plakstiņa, bet arī ap aci.
* Ja pieaug sāpes acī, kas nemazinās 2–3 dienu laikā.
* Ja acs baltums ir izteikti apsārtis. Tas var liecināt par acs gļotādas iekaisumu jeb konjunktivītu vai radzenes iekaisumu jeb keratītu.
* Ja ir vairāki miežagraudi vai arī tie veidojas atkārtoti.