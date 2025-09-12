Donori tiks pieņemti specializētajā autobusā pie klīnikas Sudrabu Edžus ielā 10.
Esi vesels
Šodien 09:45
Aicina jelgavniekus piedalīties Donoru dienā un ziedot asinis
SIA “Jelgavas klīnika” sadarbībā ar Valsts asinsdonoru centru (VADC) aicina jelgavniekus 15. septembrī no plkst. 10.00 līdz 14.00 piedalīties Donoru dienā un ziedot asinis.
Donori tiks pieņemti specializētajā autobusā pie klīnikas Sudrabu Edžus ielā 10.
VADC šobrīd gaida visu asins grupu donorus, īpaši O-, B- un A+ asins grupu. Lai dotos uz asins ziedošanas vietu, galvenais ir laba pašsajūta un vēlme palīdzēt.
Lai piedalītos asins ziedošanā, nepieciešams uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu (pasi, eID karti vai citu apliecību, kurā norādīts personas kods, vārds, uzvārds un fotogrāfija). Tāpat donoram jābūt līdzi bankas konta numuram, uz kuru tiks pārskaitīta kompensācija.