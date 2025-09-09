Skride: Latvijā katru gadu mirst iedzīvotāji veselas pilsētas apmērā
Skrīningu veikšana, veselīgs dzīvesveids un savlaicīga medikamentu lietošana – ja ievērotu šos nosacījumus, Latvijā būtiski samazinātos mirstība. Patlaban pēc Eiropas Savienības rādītājiem novēršamās mirstības ziņā mūsu valsts atrodas pēdējā vietā Eiropā – bēdīgo statistiku TV24 raidījumā “Ārsts atbild” atklāj RSU profesors, kardiologs, Skrides Sirds klīnikas vadītājs Andris Skride.
Novēršamo mirstību aprēķina līdz 75 gadu vecumam, izskaitļojot, cik nāves gadījumu uz 100 000 iedzīvotāju varētu novērst gan medicīniski – ar šo saprotot medikamentu lietošanu, vakcināciju, gan profilaktiski – ar veselīgu uzturu un dzīvesveidu. Diemžēl Latvija novēršamās mirstības ziņā atrodas pēdējā vietā Eiropā, lai gan ir izrēķināts, ka uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā varētu novērst 543 nāves gadījumus gadā.
“Citur Eiropā tas ir vidēji uz pusi mazāk,” stāsta Skride un piebilst, ka pēc statistikas datiem Latvijā medicīniski novēršamā mirstība ir 200 gadījumu gadā, bet profilaktiski novēršamā – 343 gadījumi!
“Ja aprēķina pēc kopējā iedzīvotāju skaita, kas Latvijā ir virs 1,8 miljoniem, tad es izrēķināju, ka katru gadu mūsu valstī mēs varētu novērst 9700 priekšlaicīgu nāvju! Tas ir milzīgs skaitlis! Ieskaitot cilvēkus virs 75 gadu vecuma, Latvijā ik gadu mirst 28 000 cilvēku! Iedomājieties, 9700 priekšlaicīgo nāvju mēs varētu novērst! 9000 iedzīvotāju – tā taču ir vesela pilsēta!”
Profesors arī uzskaita, kuri ir galvenie nāves cēloņi, ko varētu novērst profilaktiski, ievērojot veselīgu dzīvesveidu: smēķēšana, sirds infarkts, alkohols, hroniska obstruktīva plaušu slimība, insults, satiksmes negadījumi un pašnāvības. “Ja laicīgi lieto medikamentus, veic skrīningu, tad var novērst tādas saslimšanas kā infarkts, resnās zarnas audzējs, krūts dziedzera audzējs, insults, pneimonija, palielināts asinsspiediens un cukura diabēts. Šīs ir tās biežākās saslimšanas, kuras, pateicoties mūsdienu medicīnas sasniegumiem, var novērst! Bet tāpēc ir laicīgi jāiet pie ārsta un jāveic skrīnings!”