Slimnīcās akūti nepieciešamas O-, B- un A+ grupas asinis
Valsts asinsdonoru centrs norāda, ka slimnīcās ir augsts pieprasījums pēc asins komponentiem, un šobrīd īpaši akūti nepieciešamas O-, B- un A+ grupas asinis.
Asins ziedošanas laikā donors nodod 450 ml asiņu, kā arī papildu 30 ml analīzēm. Visa procedūra notiek sterilā vidē un to veic kvalificēti speciālisti. No papildu asins daudzuma tiek veiktas dažāda veida analīzes, lai pārliecinātos, ka donors ir vesels un ziedotās asinis ir piemērotas lietošanai. Analīžu rezultātus vēlāk iespējams saņemt arī pašam donoram, iesniedzot attiecīgu pieprasījumu reģistratūrā.
Ziedotās asinis pēc tam tiek sadalītas trīs sastāvdaļās – eritrocītos, plazmā un trombocītos. Pēc analīžu veikšanas asinis tiek uzglabātas speciālās krātuvēs, no kurām tās nogādā slimnīcām. Slimnīcās par asiņu uzglabāšanu un izsniegšanu atbild asins kabineti – īpašas nodaļas, kas sadarbojas ar citām medicīnas vienībām, lai nodrošinātu pacientiem nepieciešamo palīdzību.
Azins ziedojums kādam var kļūt par izšķirošo palīdzību. Tas var palīdzēt:
- Grūtniecēm ar smagu asiņošanu nereti nepieciešama eritrocītu masas pārliešana. Reizi trijos mēnešos asins plazmas pārliešana ir nepieciešama kādam jaundzimušajam;
- Apdegumu pacientiem smagos gadījumos var būt vajadzīgas līdz pat 65 donoru asins devas.
- Politraumu (piemēram, satiksmes negadījumu) upuriem var būt nepieciešamas līdz 25 asins devas.
- Ķirurģijā, piemēram, vēdera dobuma operācijās vai gūžas protezēšanā, pacientiem nepieciešamas vidēji 5 donoru devas.
- Asins vēža pacientiem nereti nepieciešamas 1 līdz 3 donoru asins devas dienā.