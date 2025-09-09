Trīs reizes lielāks krišanas risks: neredzamās sekas sliktai dzirdei
Kad domājam par veselību, visbiežāk prātā nāk sirds, redze vai fiziskā forma. Taču pardzirdi nereti aizmirstam – līdz brīdim, kad sarunas kļūst neskaidras, televizora skaļumsir maksimālais, un apkārtējie sāk jautāt: “Kāpēc tu mani nedzirdi?”
Patiesībā dzirdes veselība ietekmē daudz vairāk nekā tikai spēju sadzirdēt skaņas. Tā ietekmē mūsu drošību, emocionālo labsajūtu un pat fizisko veselību.
Vēl pārsteidzošāk – dzirdes problēmas nereti saistītas arī ar līdzsvara traucējumiem un paaugstinātu nelaimes gadījumu iespējamību.
Lai savlaicīgi parūpētos par dzirdi, aicinām veikt dzirdes pārbaudi Vision Express dzirdes centros, kur tikai par 22 € iespējams saņemt profesionālu ausu un dzirdes veselības novērtējumu. Vision Express dzirdes centru speciālisti palīdzēs noteikt dzirdes zuduma pakāpi un, ja nepieciešams, ieteiks piemērotāko risinājumu. Turklāt pieteikties vizītei var arī elektroniski.
Daži fakti, kas liek aizdomāties:
- Aptuveni 30% cilvēku pēc 60 gadu vecuma cieš no dzirdes zuduma.
- Līdz pat 90% pieaugušo ar dzirdes problēmām dzirdes zudums ir abās ausīs.
- Cilvēkiem ar neārstētu dzirdes zudumu ir 3 reizes lielāks krišanas risks, jo samazinās orientēšanās telpā un līdzsvars.
- Skaņas virs 85 decibeliem (piemēram, pilsētas satiksme vai matu fēns) var radīt neatgriezeniskus bojājumus ausīm.
Regulāra dzirdes pārbaude palīdz laikus atklāt problēmas, saglabāt dzīves kvalitāti un drošību ikdienā.
Kāpēc pārbaude ir tik svarīga?
Dzirdes pasliktināšanās bieži notiek pakāpeniski, un pats cilvēks to nepamana. Mēs pierodam pie ikdienas neērtībām – skaļākas mūzikas, pastāvīgas pārprasīšanas vai izvairīšanās no sarunām trokšņainā vidē. Tomēr šie mazie simptomi var liecināt par nopietnākām izmaiņām.
Pirmreizējās dzirdes pārbaudes laikā Vision Express dzirdes centru speciālisti ne tikai pārbaudīs ausu un dzirdes veselību, bet arī noteiks dzirdes zuduma pakāpi un veidu. Janepieciešams, ieteiks piemērotāko risinājumu – modernu dzirdes aparātu, kas pielāgots tieši Tavām vajadzībām.
Cena, kas iedrošina
Dzirdes pārbaude Vision Express dzirdes centros maksā tikai 22 €. Tā ir neliela investīcija, kas var pasargāt no nopietnām veselības problēmām nākotnē un palīdzēt saglabāt dzīves kvalitāti.
Neļauj problēmai piezagties nemanāmi
Dzirdes zudums atšķirībā no citām veselības problēmām nereti tiek pamanīts visvēlāk. Tāpēc svarīgi rīkoties laikus. Jo agrāk problēma tiek atklāta, jo vieglāk to risināt.