Kā saprast, ka ēdat pārāk daudz saldumu: dietologi nosauc 7 negaidītus simptomus
Mūsdienās cukuru pievieno daudziem ēdieniem, tādējādi uzlabojot to garšu. Taču pārmērīgs šī produkta daudzums uzturā var kaitēt veselībai.
Amerikas Sirds asociācija iesaka vīriešiem dienā patērēt ne vairāk kā deviņas tējkarotes cukura, sievietēm - sešas tējkarotes, bet bērniem - mazāk nekā 10% no šīs normas, raksta "Parade".
"Tas ir sarežģīti, jo daudzi cilvēki patērē cukuru bez apdoma un nepievērš uzmanību savām porcijām," stāsta dietoloģe Kima Šapira.
Pēc dietoloģes teiktā, cilvēki bieži uzņem pārāk daudz cukura, dzerot saldinātus dzērienus un ēdot apstrādātus produktus.
Visbiežāk sastopamās un acīmredzamākās pārmērīga cukura daudzuma pazīmes uzturā ir svara pieaugums, tauku uzkrāšanās vēdera zonā, zobu kariess un nogurums.
Nogurums ir īpaši sarežģīts, raksta izdevums, jo, kad cilvēks jūtas noguris, viņš, visticamāk, sniedzas pēc kā salda, lai iegūtu enerģijas pieplūdumu. Tā veidojas apburtais loks, kas savukārt var pastiprināt visas pārējās pazīmes.
Tomēr pastāv arī mazāk acīmredzamas pazīmes par pārmērīgu cukura patēriņu uzturā, taču cilvēki tām parasti pievērš mazāku uzmanību.
1. Slāpju sajūta
Neparasts simptoms, kas var liecināt par pārmērīgu cukura patēriņu, ir pastiprinātas slāpes. Vai jums kādreiz ir bijis tā, ka apēdat gabaliņu kūkas vai cepumu - un uzreiz gribējās pienu? Kad cukura līmenis asinīs paaugstinās, organisms cenšas to līdzsvarot, izvelkot ūdeni no šūnām, kas savukārt var izraisīt dehidratāciju un slāpes.
"Ja pēc saldumu lietošanas izjūtat nepieciešamību pēc šķidruma - ūdens, piena vai cita dzēriena -, tas ir veids, kā jūsu ķermenis cenšas atjaunot līdzsvaru, skaidroja medicīniskās izglītības un sporta uztura speciāliste no Tornas universitātes Maura Donovana.
2. Pārmērīga gāzu veidošanās
Pārmērīgu gāzu veidošanos bieži vien saista ar lielu šķiedrvielu, taukainu vai piena produktu patēriņu, taču arī pārlieku daudz cukura uzturā var izraisīt šo simptomu.
3. Tūska
Pēc dietoloģes Ešlijas Kofas teiktā, pārmērīgs cukura patēriņš var izraisīt tūsku, īpaši vēdera zonā. Ja esat to pamanījuši, mēģiniet samazināt cukura daudzumu uzturā un novērojiet, vai simptoms izzūd.
4. Izsitumi, neskatoties uz pareizu ādas kopšanu
Donovana norāda, ka pārāk daudz cukura var veicināt iekaisumus un pumpas uz ādas. Ja jums ir šādas problēmas, pamēģiniet pāris nedēļas veidot uztura dienasgrāmatu, lai saprastu, vai tās varētu būt saistītas ar cukura patēriņu.
5. Aizkaitināmība bez redzama iemesla
Pēc Donovanas teiktā, garastāvokļa svārstības var būt pārmērīga cukura patēriņa pazīme. Ja jūs regulāri našķējaties ar saldumiem, iespējams, ir vērts pārskatīt šo ieradumu.
6. Grūtības koncentrēties
Pārāk daudz cukura uzturā var izraisīt koncentrēšanās grūtības un „miglu galvā”, apgalvo Donovana. Ja tas ar jums noticis, padomājiet, ko pēdējo reizi esat ēduši.
7. Nepārvarama vēlme pēc saldumiem
Ja jūs vienkārši nevarat atturēties no vēlmes pēc saldinātiem dzērieniem, šokolādes batoniņiem, cepumiem vai kanēļmaizītēm - tas ir brīdinājuma signāls un, visticamāk, daļa no apburtā loka.
"Es uzskatu, ka cukurs rada izsalkuma ilūziju, jo tas rada atkarību - mēs vairs nespējam atšķirt izsalkumu no abstinences simptomiem... Ja ignorējam šo abstinences stāvokli, tas parasti pāriet aptuveni trīs dienu laikā," mierina Šapira.
Lai atteikšanās no cukura būtu vieglāka, Donovana iesaka uzturā pievienot vairāk veselīgo tauku, olbaltumvielu un šķiedrvielu. Tas palīdzēs izvairīties no straujām cukura līmeņa svārstībām asinīs, ilgāk saglabāt sāta sajūtu un samazināt tieksmi pēc saldumiem.
Tāpat, pēc Kofas teiktā, būtu ieteicams mazāk sālīt ēdienu, jo pēc sāļa bieži vien gribas kaut ko saldu.