Pusaudzes bālums un nogurums - izrādījās dzelzs deficīts
Annija bija tikko nosvinējusi savu četrpadsmito dzimšanas dienu, kad viņas dzīvē sākās jauns posms – ar saviem mazajiem noslēpumiem un lielajiem pārdzīvojumiem… Meitai bija sākušās mēnešreizes. Es kā mamma priecājos redzēt savu atvasi pieaugam un uzziedam, tomēr jau pēc pāris mēnešiem manu prieku aizēnoja pamatots satraukums – mana allaž aktīvā un dzīvespriecīgā meita kļuva arvien bālāka, sāka sūdzēties par reiboņiem, pastāvīgu nogurumu un nespēju koncentrēties, kam viņas vecumā nu nepavisam tā nevajadzētu būt.
Kad devāmies vizītē pie ginekologa, lai kopīgi izrunātu jaunā dzīves posma pārmaiņas, un ieminējāmies arī par nepatīkamajām sajūtām, ārste uzreiz teica, ka, iespējams, aiz uzskaitītajiem simptomiem slēpjas dzelzs deficīta anēmija. Viņa jautāja, kad pēdējoreiz ir nodotas analīzes un pārbaudīts dzelzs, hemoglobīna un feritīna līmenis. Mēģinājām atcerēties – tas bija pirms kādiem četriem gadiem, bet tad viss bija kārtībā. Un tad ginekoloģe mums abām atgādināja, ka Annija taču vairs nav bērns, bet jauna sieviete.
Ārste izskaidroja, ka pusaudzēm mēneša īpašajās dienās asiņošana var būt apjomīgāka, jo organisma hormonālā regulācija vēl nav nostabilizējusies. Tā rezultātā dzelzs rezerves organismā var strauji izsīkt, tāpēc būtu jāseko līdzi dzelzs līmenim asinīs, lai neattīstītos dzelzs deficīts vai anēmija. Jo dzelzs, kas ir viens no svarīgajiem elementiem imūnās sistēmas funkcionēšanā un piedalās daudzos šūnu augšanas un enerģijas ražošanas procesos, ir nepieciešama arī normālai augšanai un organisma attīstībai.
Ārste pavisam vienkāršā valodā Annijai pastāstīja, ka dzelzs deficīts ir viens no visizplatītākajiem uzturvielu trūkumiem, ar ko biežāk saskaras sievietes. Tās trūkums ietekmē visu organismu un fizisko labsajūtu, turklāt var izraisīt arī anēmiju. Viņa stāstīja, ka anēmija ir globāla sabiedrības veselības problēma, kas īpaši skar pusaudzes, sievietes vecumā no 15 līdz 49 gadiem, grūtnieces un bērnus. Tas ir stāvoklis, kad asinīs ir par maz sarkano asinsķermenīšu vai hemoglobīna (olbaltumvielu, kas pārnēsā skābekli), un tas nozīmē, ka organismam trūkst spēka nodrošināt šūnas ar pietiekamu skābekļa daudzumu.
Anēmijas cēloņi var būt dažādi, bet jaunietēm to visbiežāk izraisa dzelzs deficīts, kas rodas pastiprinātu menstruāciju, nepietiekama uztura vai straujas augšanas dēļ. Te ārste atgādināja par sabalansēta uztura nozīmi, uzsverot, ka dzelzi satur gaļa, aknas, zivis (tuncis, lasis), dārzeņi (kāposti, brokoļi, paprika, saldie kartupeļi, spināti,) pākšaugi, zemenes, upenes, ērkšķogas, granātāboli, plūmes un aprikozes, žāvēti augļi, ķirbju sēklas un pilngraudu produkti. Viņa īpaši akcentēja, ka, tieši ēdot gaļu un zivis, dzelzs organismā uzsūcas vislabāk. Tāpat tā uzsūkšanos uzlabo C vitamīns, tāpēc dzelzi var lietot kopā ar svaigi spiestu apelsīnu, greipfrūtu vai dzērveņu sulu. Bet jāņem vērā, ka dzelzs uzsūkšanos organismā apgrūtina tanīns (melnā tēja), kofeīns (kafija), arī kakao un kalcijs (piena produkti).
Lai noskaidrotu, vai pie Annijas bāluma, sūdzībām par nespēku un reiboņiem tiešām vainīgs ir dzelzs deficīts, ginekoloģe viņu nosūtīja uz asinsanalīzēm. Vēlāk vaininieks tika identificēts – feritīna, hemoglobīna un dzelzs līmenis tiešām bija pazemināts.
Ko darīt? Ārste ieteica doties uz aptieku un iegādāties spreja formas dzelzs uztura bagātinātāju F26 SPRAY® iron boost, ko piedāvā Latvijas farmācijas zīmols LYL love your life®. Tas ir klīniski pierādīts augsti biopieejamas dzelzs avots, kas nodrošina maksimālu uzsūkšanos zarnās – efektīvai dzelzs deficīta mazināšanai un normāla dzelzs līmeņa uzturēšanai. Ārste teica, ka tā ir Latvijā pirmā spreja formas izsmidzināmā dzelzs ar pētījumos apstiprinātu mērķtiecīgu piegādi – produkts darbojas efektīvāk par ierastajiem dzelzs avotiem un paaugstina feritīna līmeni par 80%!
Ginekoloģe piebilda, ka arī viņas kolēģe gastroenteroloģe Vita Skuja saviem pacientiem, īpaši vegāniem un tiem, kuri cieš no dzelzs deficīta vai meklē efektīvu un saudzīgu alternatīvu jau ierastajiem dzelzs produktiem, iesaka tieši šo produktu, jo tas ir saudzīgs kuņģim un piemērots ilgstošai lietošanai, lai atjaunotu un uzturētu dzelzs rezerves organismā. Turklāt tā efektivitāte ir apstiprināta vairākos klīniskos pētījumos, kas veikti dažādām cilvēku grupām, tostarp bērniem, sievietēm reproduktīvā vecumā un grūtniecēm.
Kad aptiekā jautāju pēc F26 SPRAY® iron boost, farmaceite pastāstīja, ka šis inovatīvais produkts ir ļoti populārs – pircējiem sprejs tiešām patīk, jo tas gan labi garšo, gan ir saudzīgs pret zobiem (nekrāso tos), gan, kas svarīgi, neizraisa ierastās blakusparādības – nekairina gremošanas traktu, nerada aizcietējumus, sliktu dūšu, vēdera pūšanos, caureju. Farmaceite mums izskaidroja, ka šīs blaknes mēdz rasties tāpēc, ka dzelzs jonu daļiņas, kas neuzsūcas, paliek zarnās, izraisot kairinājumu un oksidatīvo stresu. Taču F26 SPRAY® iron boost ir mikronizēta un mikrokapsulēta dzelzs izsmidzināmā formā, nodrošinot uzlabotu uzsūkšanos, kā arī mazāku ietekmi uz kuņģa un zarnu traktu.
Mikronizēta un mikrokapsulēta? Annijai šie vārdi šķita par sarežģītu, tāpēc farmaceite mēģināja paskaidrot vienkāršāk. Mikronizācija un mikrokapsulēšana kā tehnoloģija nodrošina, ka dzelzs daļiņas tiek samazinātas, lai vieglāk uzsūktos, neizraisot kuņģa kairinājumu, bet mikrokapsulācija aizsargā dzelzi no oksidācijas un ļauj tai saglabāties stabilai līdz brīdim, kad tā sasniedz uzsūkšanās vietu zarnās. Lielākā daļa dzelzs uzsūcas tievajās zarnās, īpaši divpadsmitpirkstu zarnā un tukšajā zarnā. Un tieši mikrokapsulācijas tehnoloģija nodrošina, ka dzelzs tiek atbrīvota tikai zarnās, kur tās uzsūkšanās ir visefektīvākā. Nu mums viss ir skaidrs – tieši tas, kas vajadzīgs!
Annija ar prieku lieto F26 SPRAY® iron boost, sakot, ka tas tiešām labi garšo, vēders neprotestē. Turklāt produkts ir neticami ērts lietošanā – spreja forma ļauj precīzi dozēt nepieciešamo dzelzs devu, un to drīkst lietot neatkarīgi no maltītes jebkurā diennakts laikā.
Mana sirds ir mierīga – meitas dzīvesprieks soli pa solim atgriežas, viņa vairs nesūdzas par reiboņiem un āda iegūst veselīgu, dzīvīgu sārtumu. Dzelzs ir viņas jaunības enerģijas atslēga!
Materiāls paredzēts veselības aprūpes nozares speciālistiem.
UZTURA BAGĀTINĀTĀJS. UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.