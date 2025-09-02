Traģēdija Aglonā: ikgadējā velobraucienā vīrietim paliek slikti un viņš mirst
Sestdien, 30. augustā, Aglonā norisinājās ikgadējais velobrauciens "Ar veļiku pa Aglyunu", kurā diemžēl notika traģēdija. 32 kilometru distances posmā pie Velnezera (saukts arī par Čertoku) vienam no dalībniekiem pēkšņi kļuva slikti. Vīrietis tika nogādāts slimnīcā smagā stāvoklī, taču mediķiem viņa dzīvību glābt neizdevās.
Kā vēsta portāls gorod.lv, notikuma vietā ieradās dežūrbrigāde, bet vēlāk arī reanimācijas komanda. Neskatoties uz mediķu centieniem, vīrietis slimnīcā mira.
Organizatori norāda, ka uz trases dežurēja medicīnas darbinieks, bet papildus maršrutā atradās arī tehniskā atbalsta automašīna.
Pasākuma organizatore Ingūna Barkeviča uzsver, ka velobrauciens ir ģimenisks pasākums, nevis sacensības uz rezultātu. Viņa atgādināja, ka katram dalībniekam jāizvērtē savas spējas un drošībai vienmēr jābūt prioritātei.
Sabiedriskā organizācija “Neaizmirstule”, kas ir pasākuma rīkotāja, šogad dalībniekiem piedāvāja divus maršrutus – 15 un 32 kilometrus. Traģēdijā cietušais vīrietis bija izvēlējies garāko distanci. Kopumā pasākumā šogad piedalījās 181 dalībnieks. Šis ir pirmais letālais gadījums velobrauciena vēsturē.
Pasākumu rīkoja “Neaizmirstule” sadarbībā ar vietējām iedzīvotāju iniciatīvas grupām, Preiļu novada pašvaldību un Aglonas pagasta pārvaldi. Svētki tika finansēti no Eiropas Savienības un vietējiem mazo grantu projektiem, kā arī ar uzņēmēju un sponsoru atbalstu.
Šie bija jau 17. Tautas velosporta svētki “Ar veļiku pa Aglyunu 2025”, kuros dalībnieki piedalījās 15 un 32 kilometru velomaratonos, bērnu šķēršļu joslas braucienos un īpašajā izaicinājumā “Tārauda cylvāks”, baudīja veloparādi pa Aglonas ielām, kopīgu putras katlu un vakara diskotēku, bet sacensību rezultāti pirmo reizi tika fiksēti ar laika kontroles čipiem, nodrošinot precīzu uzvarētāju noteikšanu un godalgu pasniegšanu dažādās vecuma grupās.
Jauns.lv izsaka līdzjūtību bojāgājušā vīrieša ģimenei un draugiem.