Ģimenes deklarējas Lietuvā, lai saņemtu zāles, ko Latvija neapmaksā
Ir ģimenes, kas deklarē dzīvesvietu, piemēram, Lietuvā, lai saņemtu kādu konkrētu šīs valsts apmaksātu medikamentu, ko Latvijā neapmaksā, to laikrakstam "Latvijas Avīze" atklājis bijušais Nacionālā veselības dienesta vadītājs, kādreizējais Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas padomes vadītājs Edgars Labsvīrs.
Vienlaikus ārvalstīs deklarētie Latvijas valstspiederīgie aizvadītā gada deviņos mēnešos, ārstējoties par valsts naudu Latvijā, iztērējuši 2 228 615 eiro, bet gada griezumā šī summa sasniedz gandrīz trīs miljonus eiro, liecina Veselības ministrijas (VM) aprēķini.
Labsvīrs "Latvijas Avīzei" pauž viedokli, ka trīs miljoni ir neliela naudas summa un uz to nebūtu jāfokusējas, jo ir daudz fundamentālākas un finansiāli ietilpīgākas problēmas.
Nacionālā veselības dienesta dati rāda, ka medicīnas pakalpojumus Latvijā par valsts budžeta naudu var saņemt 2,2 miljoni iedzīvotāju.
Starp tiem ir aptuveni 800 000 iedzīvotāju, kas ir darba ņēmēji un iemaksā 1% veselībai no valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, vēl aptuveni 800 000 iedzīvotāju, kas ir sociāli aizsargātas personas. Tāpat arī aptuveni 150 000 iedzīvotāju, kas strādā īpašajos nodokļu režīmos, kur neveic 1% iemaksas veselībai un aptuveni 50 000 nenodarbinātu personu.
Tie ir arī aptuveni 70 000 Ukrainas civiliedzīvotāju, kuru dzīvesvieta ir Latvijā. Tāpat aptuveni 214 000 ārvalstīs deklarēto Latvijas pilsoņu un aptuveni 90 000 Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas, Šveices Konfederācijas un trešo valstu pilsoņu.
Vidējie valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu izdevumi uz vienu iedzīvotāju 2025.gadā Latvijā ir 945 eiro, Lietuvā 1211 eiro, bet Igaunijā 1685 eiro, vēsta "Latvijas Avīze".
Labsvīrs vadīja Nacionālo veselības dienestu no 2019.gada oktobra līdz 2020.gada maijam. Pēc tam viņš vadīja Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas padomi, bet šogad jūnijā paziņoja par atkāpšanos no amata.