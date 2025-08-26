Paliatīvās aprūpes pakalpojumu varēs turpināt visiem pacientiem, kam tas nepieciešams
Valdība otrdien, 26.augustā, atbalstīja papildus finansējuma - vairāk nekā 6 miljonu eiro - piešķiršanu paliatīvās aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai pacienta dzīvesvietā. Paredzētais finansējums ļaus saglabāt un turpināt pakalpojuma sniegšanu visiem pacientiem, kam tas nepieciešams.
Lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību, tiks veikti arī organizatoriski uzlabojumi - pilnveidots apmaksas modelis, precizēti pacientu atlases kritēriji un stiprinātas ārstniecības personas zināšanas paliatīvās aprūpes jomā [Grozījumi Ministru kabineta 2024.gada 20.februāra noteikumos Nr. 112 "Paliatīvās aprūpes noteikumi"].
Analizējot paliatīvās aprūpes mobilo komandu pakalpojuma darbību 2025.gada pirmajā pusgadā, secināts, ka esošais finansējums nav pietiekams un, lai garantētu aprūpes nepārtrauktību, šogad papildus nepieciešami 6,01 milj. eiro. Papildus finansējums nepieciešams vairāku iemeslu dēļ - ilgāks aprūpes laiks, plašāka pacientu iekļaušana, sabiedrības novecošanās un hronisko slimību pieaugums. Līdz šim pakalpojums nodrošināts kopumā 2913 pacientiem. Paliatīvās aprūpes pakalpojums pacienta dzīvesvietā nodrošina simptomu mazināšanu un atbalstu smagas slimības gaitā mājas apstākļos, vienlaikus palīdzot arī ģimenei.
Pasaules veselības organizācijas un arī līdzšinējā Latvijas pieredze liecina, ka pieprasījums pēc paliatīvās aprūpes turpinās pieaugt arī turpmāk, īpaši pacientiem ar onkoloģiskām un sirds un asinsvadu slimībām. Vienlaikus tas nozīmē, ka nepieciešams precīzāk mērķēt mobilo komandu darbu, papildus attīstot atbilstošus ilgtermiņa aprūpes risinājumus hroniskajiem slimniekiem.
Lai nodrošinātu pacientiem kvalitatīvu un vajadzībām atbilstošu aprūpi Veselības ministrija un Nacionālais veselības dienests plāno vairākas sistēmiskas izmaiņas, tajā skaitā:
- apmaksas modeļa maiņu - pašreizējā sistēma paredz samaksu par katru dienu, kad pacients ir uzskaitē, tomēr veiktā analīze liecina, ka faktiskais kontaktu skaits ar ārstniecības personām ir mazāks. Tādēļ pakalpojuma sniedzējiem plānots apmaksas modelis, kas paredz atlīdzību par faktiski sniegto aprūpi, vienlaikus garantējot pacientiem nepieciešamo aprūpes apjomu;
- ārstniecības personu zināšanu stiprināšana: lai veicinātu vienotu izpratni par paliatīvo aprūpi, turpinās ārstniecības personu apmācības un metodisko materiālu pilnveide. Tiek izstrādāts algoritms paliatīvās aprūpes statusa noteikšanai, kas definēs kritērijus gan paliatīvajiem pacientiem pacientiem.
Paliatīvo aprūpi dzīvesvietā var saņemt ar ārstu konsīlija lēmumu, tā paredzēta pacientiem ar prognozētu dzīvildzi līdz sešiem mēnešiem. Paliatīvās aprūpes pakalpojums pacienta dzīvesvietā ir integrēta, multidisciplināra un uz pacientu centrēta aprūpe mājas apstākļos, nodrošinot gan medicīnisku, gan sociālu un psiholoģisku atbalstu gan pacientiem, gan viņa tuviniekiem. Aprūpe ietver aprūpes plāna izstrādi, ārstu un māsu vizītes, transporta nodrošinājumu, tehniskos palīglīdzekļus, psihosociālā rehabilitāciju un sociālo aprūpi, koordinatora atbalstu.