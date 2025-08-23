Endokrinologs: pēkšņi zūd vai pieaug svars? Iespējams, pie vainas ir vairogdziedzeris. VIDEO
Ja vairogdziedzerī radušās problēmas, var mainīties tā funkcija - proti, tā var būt gan pastiprināta, gan pavājināta un attiecīgi ir atšķirīgi saslimšanas simptomi. Kādi ir šie simptomi? "TV24" raidījumā “Ārsts atbild” skaidro "Skrides Sirds klīnikas" endokrinologs Zane Svikle.
“Ja vairogdziedzeris izstrādā pārāk daudz hormonu, ko sauc par hipotireoze , simptomi ir patrināta sirdsdarbība, paaugstināts asinsspiediens, svīšana, sirds ritma traucējumi, biežāka vēdera izeja, svara zudums. Savukārt pretējā lieta ir hipotireoze jeb samazināta vairogdziedzera hormonu izdale un tad ir pretēji simptomi: pieņemšanās svarā, tendence uz tūsku, lēnāks sirds ritms, tendence uz aizcietējumiem, grūtības ieņemt bērniņu…” Ja kāds no šiem simptomiem tiek novērots, vēlams būtu doties pie ārsta, veikt izmeklējumus un uzsākt atbilstīgu terapiju.
Vēl viena ne mazāk nopietna saslimšana ir vairogdziedzera mezgli. Kā skaidro ārste, šajā gadījumā var būt pilnīgi normāla vairogdziedzera funkcija, bet ar laiku, kad mezgli aug, cilvēkam kakla priekšējā daļā parādās izvirzījums. Ja cilvēks nejūt nekādas sūdzības, ieteicams būtu tik un tā pārbaudīt vairogdziedzeri. “Vairogdziedzera mezgli tiek vērtēti gan pēc lieluma, gan struktūras. Ja tie ir nelieli un labdabīgi, tad sonogrāfiju vēlams veikt reizi divos gados, ne biežāk.” Savukārt, ja ārsts novērtē, ka mezgli ir lieli, tiek nozīmēti tālāki izmeklējumi un terapija. Bet katrā ziņā nedrīkst šo problēmu atstāt novārtā, jo laiku neārstēta saslimšana var radīt nopietnas sekas.
Ārste arīdzan neiesaka aizrauties ar uztura bagātinātājiem, jo daudzi no tiem satur jodu, un lai gan jods mums ir nepieciešams vairogdziedzera hormonu veidošanai, normālai smadzeņu darbībai, nervu sistēmas un ādas veselībai, cilvēkiem, kuriem ir kāda no vairogdziedzera slimībām jods var nenākt par labu. Vēlams konsultēties ar ārstu!