Dziesmu stāsta "Viņi dejoja vienu vasaru" pirmizrāde
Mīlestības manifestācija, vēsturiska poēzija un paaudžu dialoga himna - tā jauniestudējumu “Viņi dejoja vienu vasaru”, veidotu ar komponista Imanta Kalniņa ...
Mūzikas ceļu iet vēl viens komponista Imanta Kalniņa mazdēls
Ceļu pa Latvijas koncertnamu skatuvēm sācis Imanta Kalniņa dziesmu stāsts, kura veidošanā iesaistījusies komponista meita Rēzija Kalniņa un mazdēls Dāvids Kalniņš.
Mīlestības manifestācija, vēsturiska poēzija un paaudžu dialoga himna – tā jauniestudējumu "Viņi dejoja vienu vasaru", veidotu ar Imanta Kalniņa mūziku, raksturo radošā komanda, kuras priekšgalā kā režisore ir komponista meita Rēzija Kalniņa.
“Tas ir stāsts par pirmajiem skūpstiem un pēdējiem tramvajiem, par tiem, kas mīl – neveikli, kaislīgi, no sirds. Par sapņiem, kas dažkārt mūs apsteidz, un par sevis meklējumiem laikā, kas nemitīgi mainās,” pauž Rēzija, atklājot, ka iestudējumā izmantotas viņas “dzīves spēka dziesmas”. Dziesmu stāsta dramaturģiju, kas vijas cauri Latvijas Atmodas laikam, veidojusi Lelde Stumbre, savukārt visiem zināmās un nozīmīgās Kalniņa dziesmas aranžējis Jānis Lūsēns sadarbībā ar grupu "Tante gaida", kurā spēlē Imanta Kalniņa mazdēls Dāvids Kalniņš – Rēzijas dvīņu brāļa mācītāja Krista Kalniņa jaunākais dēls.
Kā zina rakstīt žurnāls "Kas Jauns" Dāvids no komponista Kalniņa dzimtas ir nākamais, kas pārliecinoši sper soļus mūzikas lauciņā. Piecu draugu indie grupa "Tante gaida", kurā Dāvids spēlē ģitāru, par “jaunu vārdu” mūzikā tika pasludināta pērn, bet jau šogad izdeva savu debijas albumu. Ar ģitāru rokās Dāvids rosās uz skatuves arī jaunajā iestudējumā. Sarunā ar Latvijas Televīziju Dāvids teic: “Manam opim mūzika ir leģendāra, spēlēt to var jebkurš, bet labi nospēlēt var reti kurš.” Tas, ko komponista mazdēls cer sasniegt, esot, lai viņš būtu cienīgs atskaņot Kalniņa mūziku. Vaicāts, vai Imants Kalniņš ir dzirdējis grupas "Tante gaida" dziesmas, Dāvids atbild apstiprinoši, atklājot, ka opis izteicies aptuveni tā – “ļoti moderni, ļoti spēcīgi un ka neviens Latvijā tā nedara”.
Kā zināms, Imantam Kalniņam ir septiņi bērni un prāvs mazbērnu pulciņš, no kuriem arī citi darbojas mākslā un mūzikā. Piemēram, dēls Marts Kristians Kalniņš ir grupu "Raxtu raxti" un "Autobuss debesīs" līderis, kā arī līdzās uz skatuves mūziķu statusā jau pabijuši viņa dēli Matīss un Eduards. Savukārt dēla mācītāja Krista Kalniņa meita Linda Kalniņa kļuvusi par režisora Dž. Dž. Džilindžera aktrisi un šobrīd TV3 šovā "Randiņš ar divām" meklē otro pusīti.