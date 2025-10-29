Kāpēc ChatGPT nevajag rakstīt "Labdien!" vai "Paldies!". Skaidro eksperti no Latvijas
Jūs lūdzat ChatGPT atrast kādu informāciju, bet tas it kā nesaprot jūsu pieprasījumu un stūrgalvīgi sniedz kaut ko pilnīgi nesasaistītu ar vajadzīgo tēmu. Pazīstama situācija?
Jaunajā "Keiss" raidījuma sērijā "Lsm+" par mākslīgo intelektu speciālisti pastāstīja, kā no tā izvairīties.
"Es zinu, ka ir cilvēki, kas ChatGPT vienmēr raksta: "Labdien!", "Paldies". Tā darīt nevajag. Tas traucē tam pareizi strādāt. Pat paši izstrādātāji rakstīja, lai cilvēki tā nedara. Tas ļoti patērē resursus," stāsta RTU profesors, uzņēmējs un mākslīgā intelekta pētnieks Ēvalds Urtāns.
Lai saņemtu kvalitatīvas atbildes, viņš iesaka katru reizi sākt jaunu sesiju - viens jautājums, viens čats. Paša pieprasījuma tekstam jābūt ļoti īsam un konkrētam.
"Jāpielāgojas, kā veidot pieprasījumus. Tad atbildes būs ļoti kvalitatīvas. Citādi rezultāts būs tāds, ka visi sapratīs - tas ir ģenerēts," viņš skaidro.
Pēc Urtāna domām, no bezmaksas čata versijas nevajadzētu gaidīt augstas kvalitātes rezultātu. Ja vēlaties to izmantot profesionāli, jāabonē maksas versija.
Galvenais triks darbā ar ChatGPT: "Pirmie vārdi ir vissvarīgākie. Sākumā raksti, ko tu vēlies. Tad norādi, ko nedarīt un ko darīt. Iespējami īsi. Un visnozīmīgākā daļa - jāpievieno avots, no kura jāsniedz atbilde. Ja to nedarīsi, rezultāts būs ļoti zems. Ja dod avotu, tas sniegs visus faktus perfekti."
Datu pētnieks Aivis Brutāns uzsver, ka ģenerēto informāciju ļoti svarīgi pārbaudīt: "Protams, jābūt uzmanīgiem, jo dažkārt šīs programmas var ļoti labi halucinēt un izdomāt dažus faktus."