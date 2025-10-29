FOTO: karaliskā etiķete, izredzēta publika un šampanieša tosti - Rīgas pilī grezni nosvin Dānijas karaļa vizīti

28. oktobrī Rīgas pilī notika valsts vakariņas, ko par godu Dānijas karaļa Frederika X un karalienes Mērijas valsts vizītei Latvijā rīkoja Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.

Vakar, 28. oktobrī, Rīgas pilī notika valsts vakariņas, ko par godu Dānijas karaļa Frederika X un karalienes Mērijas valsts vizītei Latvijā rīkoja Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Uz vakariņām bija aicinātas arī citas Latvijas augstākās amatpersonas.

Pirms vakariņām pie Rīgas pils notika monarhu oficiālā sagaidīšanas ceremonija un kopīgā fotografēšanās ar Latvijas prezidentu, pēc kā sekoja Latvijas un Dānijas delegāciju sarunas. Pēc tam karalis Frederiks X un karaliene Mērija nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa un tikās ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu un Ministru prezidenti Eviku Siliņu. Pēcpusdienā viņi apmeklēja Latvijas Okupācijas muzeju, Latvijas Kultūras akadēmiju un jūgendstila kvartālu Alberta ielā.

Šī ir pirmā Frederika X oficiālā vizīte mūsu valstī kopš viņa stāšanās tronī šī gada sākumā.

Šodien karalis un karaliene kopā ar Rinkēviču apmeklēs Ādažu vidusskolu, kur piedalīsies valsts aizsardzības mācības nodarbībā, kā arī Ādažu militāro bāzi, lai tiktos ar Latvijas un Dānijas karavīriem un aizsardzības ministriem.

Valsts vizīte noslēgsies šodien plkst. 15.30 Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kur notiks Dānijas rīkota pieņemšana par godu vizītei Latvijā.

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs (no labās), Dānijas karalis Frederiks X un Dānijas karaliene Mērija tikšanās laikā Rīgas pilī.

