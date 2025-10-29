Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča rīkotās valsts vakariņas par godu Dānijas karaļa Frederika X un Dānijas karalienes Mērijas valsts vizītei Latvijā
28. oktobrī Rīgas pilī notika valsts vakariņas, ko par godu Dānijas karaļa Frederika X un karalienes Mērijas valsts vizītei Latvijā ...
FOTO: karaliskā etiķete, izredzēta publika un šampanieša tosti - Rīgas pilī grezni nosvin Dānijas karaļa vizīti
Vakar, 28. oktobrī, Rīgas pilī notika valsts vakariņas, ko par godu Dānijas karaļa Frederika X un karalienes Mērijas valsts vizītei Latvijā rīkoja Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Uz vakariņām bija aicinātas arī citas Latvijas augstākās amatpersonas.
Pirms vakariņām pie Rīgas pils notika monarhu oficiālā sagaidīšanas ceremonija un kopīgā fotografēšanās ar Latvijas prezidentu, pēc kā sekoja Latvijas un Dānijas delegāciju sarunas. Pēc tam karalis Frederiks X un karaliene Mērija nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa un tikās ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu un Ministru prezidenti Eviku Siliņu. Pēcpusdienā viņi apmeklēja Latvijas Okupācijas muzeju, Latvijas Kultūras akadēmiju un jūgendstila kvartālu Alberta ielā.
Šī ir pirmā Frederika X oficiālā vizīte mūsu valstī kopš viņa stāšanās tronī šī gada sākumā.
Šodien karalis un karaliene kopā ar Rinkēviču apmeklēs Ādažu vidusskolu, kur piedalīsies valsts aizsardzības mācības nodarbībā, kā arī Ādažu militāro bāzi, lai tiktos ar Latvijas un Dānijas karavīriem un aizsardzības ministriem.
Valsts vizīte noslēgsies šodien plkst. 15.30 Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kur notiks Dānijas rīkota pieņemšana par godu vizītei Latvijā.
Dānijas karalis un karaliene ieradušies Latvijā
Latviju valsts vizītē šodien un trešdien apmeklēs Dānijas karalis Frederiks X un karaliene Mērija.