Omega-3 - būtisks atbalsts veselībai ikdienā
Mūsu veselību ietekmē ne vien ikdienas paradumi un dzīvesveids, bet arī tas, cik pilnvērtīgi uzņemam organismam nepieciešamās uzturvielas. Īpašu vietu to vidū ieņem Omega-3 taukskābes – neaizvietojamas vielas, ko ķermenis pats nespēj saražot. Kāpēc tās ir svarīgas mūsu organismam un kā izvēlēties sev piemērotākās? Skaidro BENU Aptiekas klīniskā farmaceite Ilze Priedniece.
Zivju eļļa ir viens no populārākajiem uztura bagātinātājiem — un ne velti! Tas ir koncentrēts Omega-3 polinepiesātināto taukskābju avots, ko mūsu organisms pats nespēj saražot, tāpēc tās jāuzņem ar treknajām jūras zivīm vai uztura bagātinātāju veidā. Veselīga uztura ieteikumos zivis uzturā ir paredzēts lietot vismaz divas reizes nedēļā, taču, ja ar uzturu netiek uzņemts pietiekams daudzums, Omega-3 uztura bagātinātāju lietošana ir ērts un drošs veids, kā visa gada garumā nodrošināt organismu ar šīm vērtīgajām taukskābēm, norāda I. Priedniece.
EPS, DHS un ALS – svarīgākās Omega-3 taukskābes cilvēka veselībai
Omega-3 taukskābes ir nozīmīgas gan sirds un asinsvadu sistēmas veselībai, gan imunitātes atbalstam. Tās palīdz saglabāt normālu redzi, uzturēt labu smadzeņu darbību, veicina locītavu kustīgumu un rūpējas par ādas un matu veselību.
Zivju eļļā galvenās Omega-3 polinepiesātinātās taukskābes ir:
- EPS (eikozapentaēnskābe) – veicina sirds un asinsvadu veselību;
- DHS (dokozaheksaēnskābe) – būtiska smadzeņu darbībai, redzei un citām organisma sistēmām;
- ALS (alfa-linolēnskābe) – augu izcelsmes Omega-3 forma, kas atrodama, piemēram, linsēklās, kaņepēs un riekstos.
“Labvēlīgu ietekmi uz organismu iespējams panākt, jau uzņemot 250 mg EPA un DHA dienā sirds veselībai vai 250 mg DHA, lai atbalstītu smadzeņu darbību un saglabātu normālu redzi,” stāsta BENU Aptiekas klīniskā farmaceite Ilze Priedniece.
Omega 3 taukskābju lietošana ir aktuāla ikvienam visa mūža garumā, tomēr īpaši svarīga tā ir bērnu attīstībai, sievietēm grūtniecības un bērna zīdīšanas laikā, senioriem, kā arī cilvēkiem, kuri nelieto uzturā zivis, saka farmaceite. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par jums ieteicamo devu un produktu.
Dažādie Omega-3 veidi – kā izvēlēties?
Zivju eļļa pieejama gan šķidrā veidā ar dabīgu vai uzlabotu garšu, piemēram, citronu, augļu vai ābolu, gan kapsulās, kā arī bērniem piemērotās košļājamās kapsulās un želejpastilās ar dažādām garšām. Šāds piedāvājuma klāsts ļauj katram atrast sev piemērotāko Omega-3 lietošanas veidu un garšu — neatkarīgi no vecuma vai gaumes, stāsta I. Priedniece.
Omega-3 lietošanas un uzglabāšanas ieteikumi
Omega-3 lietošanu vislabāk ieplānot ēšanas laikā vai tūlīt pēc tās. Tas palīdz mazināt ar gremošanas traktu saistītās sūdzības. Produktus ieteicams glabāt sausā, tumšā, bērniem nepieejamā vietā, istabas temperatūrā līdz +25 °C. Šķidrā zivju eļļa pēc atvēršanas jānovieto ledusskapī un jāizlieto trīs mēnešu laikā.
MÖLLERS zivju eļļa ar citronu garšu – augstvērtīgs Norvēģijas produkts no svaigām arktiskām savvaļas mencām, bagāts ar Omega-3 taukskābēm un A, D3, E vitamīnu.
ACTAVIT Omega-3 zivju eļļa 1000 mg kapsulas – sastāvā esošās EPS un DHS veicina normālu sirds darbību, DHS palīdz uzturēt smadzeņu darbību un redzi, bet E vitamīns aizsargā šūnas no oksidatīvā stresa.
MÖLLERS For Teens kapsulas N28 + tabletes piemērotas pusaudžiem pēc 11 gadu vecuma un pieaugušajiem, satur Omega-3 taukskābes, vitamīnus un minerālvielas.
OLIDETRIM 4000 D3 + K2 Omega-3 kapsulas – satur D3 un K2 vitamīnu un Omega-3 taukskābes; palīdz uzturēt kaulu veselību, veicina normālu kalcija un fosfora uzsūkšanos, muskuļu un imūnsistēmas darbību. Veicina normālu sirdsdarbību, kā arī palīdz uzturēt normālu smadzeņu darbību un redzi.
SILVANOLS Omega-3 Premium kapsulas sniedz 1000 mg neaizvietojamo Omega-3 taukskābju (EPS un DHS) dienas devu, kas veicina normālu sirds darbību, palīdz uzturēt normālu smadzeņu funkciju un normālu redzi.
MÖLLERS Junior (zemeņu garša) zivju eļļas želejas zivtiņas satur dabīgas Omega-3 taukskābes un D vitamīnu. Piemērotas bērniem no 3 gadu vecuma.
FJØRD Strong Omega-3 zivju eļļa – īpaši augsta omega-3 taukskābju koncentrācija, kas iegūta no mazām, treknām savvaļas zivīm.
Atcerieties – uztura bagātinātāji neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!